Drei Lehrer und zwei Referendare verlassen das Hohenzollern-Gymnasium

In der Abschlusskonferenz am Hohenzollern-Gymnasium (HZG) haben die Schulleitung, der Elternbeirat, die Schülermitverantwortung (SMV) und das Lehrerkollegium fünf Lehrer verabschiedet, nämlich Dieter Burlach, Christel Lührs-Trugenberger, Stefanie Schneider, Raoul Höllich und Carl Messerer.

Dieter Bulach, der Deutsch und katholische Religion unterrichtet hat, kam 1984 direkt nach dem Referendariats ans Hohenzollern-Gymnasium.Als Religionslehrer bereitete er unzählige Gottesdienste, zuletzt den große Festgottesdienst zum 200-jährigen Jubiläum, vor. Er habe sich als Klassenlehrer in sehr hohem Maß für seine Schüler eingesetzt und sei bei vielen Schullandheimen und Studienfahrten dabei gewesen, betonte Schulleiter Martin Hofmann. Im Personalrat sei er für die Schulleitung ein geschätzter Gesprächspartner gewesen, der auch unbequeme Dinge offen, fair und konstruktiv im Sinne der bestmöglichen Lösung ansprechen habe. „Sie werden uns fehlen“ sagte Hoffmann.

Christel Lührs-Trugenberger unterrichtete seit 2000 Latein und Geschichte am HZG. Aus einem großen Allgemeinwissen schöpfend, habe sie den Unterricht mit hohem Anspruch und klaren Zielen gestaltet. Dabei sei sie immer am Lernerfolg jedes einzelnen Schülers interessiert gewesen. Ihre Meinung zu bildungspolitischen Fragen habe sie offen vertreten, wobei sie immer am konstruktiven Austausch mit den Kollegen interessiert gewesen sei und hier wichtige Impulse gegeben habe. „Sie können stolz sein auf Ihre Lebensleistung“, sagte der Schulleiter zu ihr.

Wechsel nach Biberach aus familiären Gründen

Stefanie Schneider, Lehrerin für Biologie und Sport, wird aus familiären Gründen nach Biberach ans Wieland-Gymnasium versetzt.

„Drogenprävention und gesunde Ernährung liegen ihr am Herzen. Auch in der Schulverwaltung hat sie mitgearbeitet“, betonte der Schulleiter. Ein Steckenpferd der Biologin seien die Bienen gewesen, was sich im Engagement für die Imker-Arbeitsgemeinschaft des HZG gezeigt habe. Schließlich wurden auch die beiden Referendare Raoul Höllich und Carl Messerer verabschiedet. Beide haben ihre Ausbildung am HZG abgeschlossen. Höllich wird seine erste Stelle in Darmstadt antreten, Messerer in Mannheim.