Drei langgediente Beamte gehen in den Ruhestand

Mit Elke Dreher, Ellen Riedl und Armin Schwarz gehen gleich drei Beamte des Verwaltungsgerichts nach mehr als 40 Dienstjahren in den Ruhestand.

Amtsinspektorin Elke Dreher aus Vilsingen beendete Ende März nach fast 47 Berufsjahren ihre Tätigkeit beim Verwaltungsgericht Sigmaringen. Sie kam nach ihrem Eintritt Anfang 1972 nach der Staatsprüfung für den mittleren Justizdienst im Oktober 1974 vom Amtsgericht zum Verwaltungsgericht Sigmaringen. Hier war sie als Urkundsbeamtin zuletzt seit langen Jahren in der 6. Kammer tätig, die hauptsächlich Verfahren auf Zulassung zum Studium bearbeitet. Daneben war Elke Dreher bis zum Eintritt in den Ruhestand auch Ansprechpartnerin für Chancengleichheit und Gesundheitsmanagement im Gericht.

Diplomrechtspflegerin (FH) Ellen Riedl aus Herbertingen trat nach ihrem Abitur im Jahr 1973 als Beamtin auf Widerruf beim Amtsgericht Bad Saulgau in die Justiz ein. Nach dem Studium und einer Station bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart kam sie Anfang 1979 zum Verwaltungsgericht Sigmaringen und wurde hier zur Beamtin auf Lebenszeit ernannt. In der Laufbahn des gehobenen Justizdienstes war Ellen Riedl – zuletzt als Amtfrau – über die Jahre hinweg, zunächst als Urkundsbeamtin, dann insbesondere in verschiedenen Bereichen des Kostenwesens, der gerichtlichen Vollstreckung und im Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland tätig.

Der gebürtige Bad Cannstatter Amtsrat Armin Schwarz nahm seine Berufslaufbahn 1975 als Inspektoranwärter auf. Zunächst studierte er an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart. Nach der Staatsprüfung mit dem Studienabschluss Diplomverwaltungswirt (FH) trat er noch im Dezember 1979 als Gerichtsinspektor zur Anstellung beim Verwaltungsgericht Stuttgart ein, wo er 1982 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt wurde. Im Jahr 1988 kam er als stellvertretender Verwaltungsleiter zum Verwaltungsgericht Sigmaringen. Diesem blieb er in dieser Funktion treu.

Der Präsident des Verwaltungsgerichts, Christian Heckel, übergab Urkunden über die Versetzung in den Ruhestand und dankte ihnen für ihr erfolgreiches berufliches Wirken.