Drei Jugendliche stehlen Kanu

Eine Kanufahrt auf der Donau haben drei Heranwachsende im Alter von 18 bis 21 Jahren am Dienstagnachmittag von Sigmaringen nach Scheer unternommen. Das unbeaufsichtigte Kanu hatten sie bei einem Bootshaus in den Burgwiesen am Donauufer gefunden, die eigentlichen Mieter hatten das Boot im Wert von etwa 700 Euro dort kurzzeitig zurückgelassen. Der Betreiber des Kanuverleihs machte die Paddler auf der Rückfahrt nach Sigmaringen ausfindig und bat sie an Land. An Land angekommen suchten die drei jungen Männer ihr Heil in der Flucht, sie wurden jedoch durch die Polizei beim Annahaus gestellt. Gegen die Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, teilt die Polizei mit.