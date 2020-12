Drei Autos in Unfall verwickelt

Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 18 Uhr auf der Laizer Straße ereignet hat. Eine 20-jährige VW-Fahrerin war in stadtauswärtige Richtung unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie fuhr in der Folge auf den BMW einer 44-Jährigen auf, die durch die Kollision auf einen davorstehenden BMW eines 31-Jährigen aufgeschoben wurde, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Während der Wagen der Unfallverursacherin sowie der 44-Jährigen nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand am Auto des jungen Mannes lediglich geringerer Sachschaden. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand.

