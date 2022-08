Drei Auszubildende der CVUA erhalten IHK-Preis

Im Sommer 2022 beendeten vier Auszubildende des Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Sigmaringen erfolgreich ihre Ausbildung zu Chemielaboranten: Maria Hauf, Yvonne Sauter, Lisa Schäfer und Jan Buchmann. Mit gleich drei IHK-Preisträgerinnen war es laut Mitteilung der bislang erfolgreichste Ausbildungsjahrgang am CVUA Sigmaringen. Yvonne Sauter, Lida Schäfer und Maria Hauf erlangten hervorragende Abschlussnoten. Und auch Jan Buchmann absolvierte einen guten Abschluss. Die IHK Bodensee-Oberschwaben zeichnet die besten IHK-Prüflinge aus den unterschiedlichsten Berufsbildern aus. So dürfen sich die drei Preisträgerinnen auf eine Veranstaltung im September freuen.

Die vier Azubis haben im September 2019 ihre Ausbildung begonnen und es konnten alle, zumindest befristet, nach der Abschlussprüfung übernommen werden.

Derzeit sind insgesamt zehn junge Frauen und Männer beim CVUA Sigmaringen in Ausbildung. Die naturwissenschaftlich orientierte Ausbildung erstreckt sich über drei Jahre hinweg im Rahmen eines dualen Ausbildungssystems. Im CVUA Sigmaringen durchlaufen die Auszubildenden verschiedenste Laboratorien und lernen, mit welchen Analyseverfahren und zum Teil komplexen Messtechniken Lebensmittel, Trinkwasser und Tabakerzeugnisse auf Inhaltsstoffe und zum Beispiel Schadstoffe untersucht werden. Ein engagiertes Ausbilderteam unterstützt die Ausbildung in Theorie und Praxis im Lehrlabor des CVUA. Die theoretischen Kenntnisse erhalten die Azubis an der Karl-Arnold-Berufsschule in Biberach.

Im Kreis Sigmaringen ist das CVUA die einzige Ausbildungsstätte für Chemielaboranten. Insbesondere Schülern mit dem mittleren Bildungsabschluss, aber auch Abiturienten, die das Studium nicht im Blickfeld haben, stehen die Türen des CVUA offen. Für die Ausbildung sind vor allem gute Noten in Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Fächern (Chemie, Physik, Naturwissenschaftliches Arbeiten) Voraussetzung. Für interessierte Schüler werden im Zuge der Berufsorientierung (BORS/BOGY) jährlich Praktika angeboten.