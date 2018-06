Drehorgelmusik und Poesie unterhalten Senioren

Die Senioren der Sigmaringer Gemeinden St. Fidelis und Herz-Jesu Gorheim hatten zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung eingeladen. In besonders idyllischer Umgebung präsentierte Elisabeth Oswald aus Oberschmeien von Drehorgelmusik untermalte Poesie.

An allen Stationen waren unter schattigen Bäumen und Büschen Bänke aufgestellt, sodass die Senioren bequem und entspannt das Dargebotene genießen konnten. Erster Halt war der Kräutergarten in Inzigkofen. Carola Dangel begrüßte an die 25 Teilnehmer. Auch beim nächsten Treffpunkt in der Kastanienallee überraschte Elisabeth Oswald mit ausgefeilter Dichtkunst in schwäbischer wie in hochdeutscher Sprache. Erheiternde, Besinnliche und zum Nachdenken anregende Gedichte wechselten sich ab wie die Landschaftsbilder der Verweilorte. Eine Besonderheit war die zum Thema passende Musik, die die Vortragende auf der eigenen, wunderschön gefertigten Drehorgel untermalte.

Letzter Halt war in der ehemaligen Klosterkirche Inzigkofen. Das warme Sonnenlicht des Spätnachmittags ließ das Gotteshaus in den schönsten Farben erstrahlen und passte hervorragend zu der bunten Vielgestaltigkeit des Dargebotenen. Höhepunkt war ein von Elisabeth Oswald in ihrem schönen Sopran vorgetragenes Ave Maria. Der begeisterte Applaus war wohl der schönste Dank an die einheimische Künstlerin für einen Nachmittag, der die Seele zum Schwingen brachte.