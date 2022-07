Doppelkonzert auf der Donaubühne

Mit zwei Konzerten auf der Donaubühne setzt die Gesellschaft für Kunst und Kultur ihr diesjähriges Konzertprogramm fort: Am Freitag, 29. Juli, wird mit Gianni Dato meets Mr. FriZz ab 20 Uhr eine spannende Mischung aus Pop, Rock, Blues und jazzigem Soul geboten, die auch echte Liebhaber dieser Musikrichtung verzückt. Wie die Veranstalter schreiben, darf es als glückliche Fügung bezeichnet werden, dass sich die beiden Sänger und Instrumentalisten mit drei weiteren Spitzenmusikern aus der Region zu einer einzigartigen Band zusammengefunden haben. Einzigartig ist auch die neu umgestaltete Konzertbühne zwischen dem neuen Karls-Hotel und dem alten Hohenzollern-Schloss an der Donau.

Am darauffolgenden Tag, am Samstag, 30. Juli, bietet dann – anders als im KuKu-Jahresprogramm 2022 angekündigt - die Formation Bounded Blue um 20 Uhr mit Pop meets Jazz einen Konzertabend in lockerer Atmosphäre mit Songs von Musikern wie Gregory Porter, Jamie Cullum, Michael Buble, Eric Clapton oder Sting. Das ursprünglich für diesen Tag vorgesehene Konzert mit Jazz Line Four musste aus familiären Gründen von der Band abgesagt werden. Die Band Bounded Blue ist ein Instrumental-Quartett um den Albstädter Pianisten Wolfgang Fischer, und spielt seit der Gründung im Jahr 2017 moderne Interpretationen und akustische Arrangements, die eigens für diese Band geschrieben wurden. Als „Special Guests“ präsentiert das Quartett den Sänger und Gitarristen Michael Sisto aus Memmingen sowie den genauso jungen wie hochbegabten Trompeter Jeremias Fangauer aus Sigmaringen. Karten für beide Konzerte gibt es bei der Buchhandlung Rabe, Telefon 07571 / 52296 und bei KuKu, Telefon 07571 / 13081 oder online unter kunst-und-kultur@t-online.de.