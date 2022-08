donum vitae erhält 5000 Euro Spende

Über eine großzügige Spende können sich die Verantwortlichen des donum vitae Regionalverbands Hohenzollern freuen. Anton Wagner, der Vorsitzende des Stiftungsvorstands der Hertha Linde Kiehl Stiftung mit Sitz in Winterlingen, überbrachte zusammen mit seiner Stellvertreterin Marlene Franke einen Scheck in Höhe von 5000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.

Martin Bösch, Vorsitzender des Regionalverbands, hatte zuvor zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden Regine Gaerte sowie der Beraterin Angélique Rieken-Grom die beiden Stiftungsvertreter über die vielfältigen Aufgaben informiert, die die Beraterinnen in den drei Beratungsstellen in Sigmaringen, Bad Saulgau und Hechingen bewältigen.

Hertha Linde Kiehl war eine Enkelin des Gründers der Theodor Groz & Söhne Nadelfabrik in Ebingen und hat schon zu Lebzeiten arme und benachteiligte Menschen unterstützt. Dieses Ziel verfolgt auch die 2012 nach ihrem Tod gegründete Stiftung. Der Regionalverband Hohenzollern von donum vitae wird vom Land Baden-Württemberg, sowie den Kreisen Sigmaringen und Zollernalb unterstützt, ist aber darüber hinaus auf Spenden angewiesen.