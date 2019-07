Die Bauarbeiten am Fuß- und Radweg Ecke Wehr sowie an der Brücke am Panthelstein sind abgeschlossen. Dies teilt die Stadt am Mittwoch mit. Ab Donnerstag, 11. Juli, können beide Wege wieder genutzt werden. Die Anbindung des Landratsamts und der Schulen an die Innenstadt vereinfacht sich somit wieder.