Donaustaffellauf für den guten Zweck

Die Stadt Sigmaringen und das Haus Nazareth veranstalten am Dienstag, 31. Mai, bereits zum neunten Mal den Benefizlauf „Donau-Staffel“. Die Erlöse kommen dem „Haus Nazareth“ in Sigmaringen zu Gute.

Bürger, Firmen und Institutionen können Mannschaften für diese Benefizveranstaltung anmelden. Eine Mannschaft besteht aus vier Läufern, die jeweils eine Strecke von rund zwei Kilometern am Donauufer zurücklegen müssen. Dabei steht die Staffel-Endzeit durch den Zieleinlaufs des vierten Läufers einer Staffel im Fokus.

Kinder- und Jugendstaffeln zahlen eine Startgebühr von 10 Euro. Voraussetzung für eine Kinderstaffel ist, dass das älteste Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Für die Kategorie der Jugendstaffel darf die älteste Läuferin bzw. der älteste Läufer nicht älter als 16 Jahre sein. Ab einem Alter der Teilnehmenden von 17 Jahren wird die Staffel als Erwachsenenstaffel behandelt. Die Startgebühr für die Erwachsenenstaffel beträgt 20 Euro.

In jeder Kategorie gibt es Preise für die schnellste Mannschaft. Zudem wird auch der schönste Staffelstab prämiert.

Der Lauf beginnt am 31. Mai um 18.30 Uhr auf dem Festplatz. Ab 16.30 Uhr werden die Startnummern verteilt. Der Lauf findet bei jeder Witterung statt. Anmeldungen sind aus organisatorischen Gründen bis 25. Mai per E-Mail an info@haus-nazareth-sig.de erforderlich. Dabei sollten der Namen der Staffel, eine Telefonnummer und die Namen und das Alter der Läuferinnen und Läufer in der Startreihenfolge angegeben werden.