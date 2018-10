dm-Markt eröffnet am Donnerstag nach Umbau wieder

Mit etwa 180 Quadratmetern mehr Verkaufsfläche eröffnet der Sigmaringer dm-Markt im Fachmarktzentrum in der Au am Donnerstag nach dem elfwöchigen Umbau wieder – bis Samstag gibt es Aktionen mit Kinderschminken, Glücksraddrehen, Saft-Cocktails und einem Luftballonmodellierer. Am Freitag kann zudem bei der Gravuraktion das Lieblingsprodukt mit dem eigenen Namen versehen werden, am Samstag serviert ein Koch Köstlichkeiten aus dm-Produkten.

„Vom Fußboden über die Regale bis zur Beleuchtung haben die Handwerker unseren Markt komplett modernisiert“, wird Filialleiter Thorsten Schaz in einer Pressemitteilung zitiert. Am neuen Foto-Bedienservice können sie Fotos nicht nur in Sekundenschnelle ausdrucken, sondern auch Fotobücher, Poster, Fotocollagen sowie Kalender mit ihren Digitalaufnahmen gestalten – zum sofort Mitnehmen. An der Fototheke können biometrische Passbilder für Ausweispapiere oder den Führerschein angefertigt werden.

Neben Babynahrung und Pflegeprodukten gibt es in der neuen Kinderwelt mit Wickeltisch nun auch Babykleidung bis Größe 104. Eltern finden in der Stillecke zudem einen Rückzugsort.

Beim Eröffnungsgewinnspiel verlost das dm-Team ein Elektrofahrrad im Wert von etwa 2200 Euro sowie eine Digitalkamera im Wert von rund 210 Euro. Außerdem kann sich ein Gewinner über einen Präsentkorb gefüllt mit dm-Produkten und einen Gutschein in Höhe von 50 Euro freuen. Die Teilnahmekarten liegen im dm-Markt aus und können bis Samstag, 24. November, ausgefüllt und in die Glücksbox geworfen werden.