Diversos spenden an VKL-Klasse

Die Diversos ziehen seit Jahren am Auseliga durch die Sigmaringer Innenstadt, heißt es in einer Pressemeldung. Dabei sammeln sie Spenden für einen guten Zweck. Der Erlös ging diesesmal an die Vorbereitungsklasse (VKL) der Bilharzschule. In diese Klasse gehen Kinder von der fünften bis zur neunten Klasse, die über keine oder nur wenige Deutschkenntnisse verfügen. Die Schüler erhalten intensiven Deutschunterricht und werden nach und nach in den Unterricht ihrer Regelklasse integriert. Die Spende über 250 Euro überbrachten Susanne Eichelmann und Alexandra Chevalier. Mit dem Geld soll eine Software angeschafft werden, mit der die Kinder individuell ihre Deutschkenntnisse verbessern können. Die Schüler freuten sich mit ihrer Lehrerin Andrea Beck über die Spende. Foto: Diversos