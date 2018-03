Discozelt soll Jugendliche am Auseliga anlocken

Die Sigmaringer Narren der Vetter-Guser-Zunft treffen die letzten Vorbereitungen für die heimische Fasnet: Am Auseliga Donnerstag, 8. Februar, verfällt die Stadt wieder in den närrischen Ausnahmezustand. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Erinnern Sie sich! Eine Reise durch die Jahrzehnte“.

Schon um 6 Uhr in der Frühe beginnen die Narren wie in jedem Jahr mit dem Wecken in der Innenstadt. Um 9 Uhr starten dann die Schülerbefreiung und die Kindergartenbesuche. Nach dem Kinderumzug durch die Innenstadt gibt es bis zum Abend in der ganzen Stadt buntes Narrentreiben. Außerdem besuchen die Narren Behörden, Banken und soziale Einrichtungen.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr bietet die Vetter-Guser-Zunft am Auseliga wieder von 12 bis 19 Uhr einen Zeltbetrieb auf dem Marktplatz. Musik macht ein DJ-Team vom Alfons X, sodass über den ganzen Nachmittag Partystimmung herrscht. „Wir wollen damit auch ältere Schüler und andere junge Menschen ansprechen“, sagt Narrenrat Frank Oßwald, der den Umzug koordiniert.

Um 18.18 Uhr treffen sich die Narren auf dem Marktplatz und formieren sich zum Hemadglonkerumzug. Mit Schlafanzug oder Nachthemd bekleidet geht es durch die Gassen zur Stadthalle, wo der Fanfarenzug und DJ Tropicana für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei.

Neue Musikcombo begleitet das „Allerlei“

Den Freitag nutzen die Narren noch einmal zum Luftholen und Proben, bevor dann am Samstag um 19.45 Uhr der große Vetter-Guser-Ball steigt. Sandy Speh wird zum letzten Mal Regie führen und verspricht zum Thema „Erinnern Sie sich!“ eine abwechslungsreiche Mischung aus Reminiszenzen der vergangenen Jahrzehnte. „Es wird viele Sprechnummerngeben, zum Beispiel Erinnerungen an alte Fernsehnummern“, macht Speh neugierig. Beim „Allerlei“ gibt es eine neue Musikerauswahl gestellt von den Zunftmitgliedern. Beim Nachmittagsball um 14 Uhr werden erstmals die roten Fledermäuse (Nachwuchskinder) auftreten.

Nach der Narrenmesse, die am Sonntag um 9.30 Uhr beginnt, und in der Pfarrer Ekkehard Baumgartner erstmals auch die Predigt halten wird, erfolgt um 10.30 Uhr die Bräutlingsstangenübergabe. Der Bürgermeister muss die Rathausschlüssel übergeben und es werden Mitglieder geehrt. Anschließend findet das Laden der Bräutlinge zum historischen Bräuteln statt.

Zu einer festen Institution ist in den vergangenen Jahren der Maschgera-Obend in den Sigmaringer Lokalen geworden. Da kann sich jeder, der Lust und Laune hat, verkleiden und allein oder als Gruppe ab 19 Uhr mit einer närrischen Idee oder einem Kurzprogramm durch die Kneipen ziehen. „Das ist inzwischen zum Selbstläufer geworden. Da beneiden uns die Zünfte in der Nachbarschaft und hätten auch gerne so etwas“, sagt Narrenrat Rolf Eichelmann. Dementsprechend sollte man sich schnell einen Tisch sichern, wenn es nicht schon zu spät ist. Teilnehmen werden der Engel, das Café Seelos, Theatercafé und das Ristorante Lucio.

Der Höhepunkt der Sigmaringer Hausfasnet ist dann wie in jedem Jahr der Fasnetsdienstag. Um 10 Uhr beginnt das historische Bäuteln auf dem Marktplatz, dessen Wurzeln tief ins 17. Jahrhundert reichen. Die Zahl der Bräutlinge ist noch ungewiss, Prominenz wird noch nicht verraten.

Alle Sigmariger Vereine, Fasnetsnarren und Gastzünfte treffen sich um 14 Uhr zum Umzug. Es werden rund 1000 Hästräger erwartet, neben den heimischen Zünften auch Gäste aus der Umgebung. „Auch wir versuchen uns im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten bei Umzügen in der Nachbarschaft zu zeigen, denn es ist uns ja wichtig, die regionale Fasnet zu stärken“, sagt Zunftmeister Hartwig Mahlke. Allerdings müssten die Umzüge außerhalb der großen Narrentreffen organisatorisch im Rahmen bleiben. Nach dem Umzug ist Kehraus in den diversen Lokalen der Stadt.

Wer Näheres zum Beispiel Besuche mit Maskenvorstellung erfahren möchte, meldet sich bei Birgitt Ressel von der Geschäftsstelle unter Telefon 07571/621 80. Beim Nachmittagsball ist ein Fasnetsküchle mit Eis und Vanillesauce im Preis inbegriffen. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder kostet 25 Euro. Karten für den Nachmittags- und den Abendball kann man reservieren unter

www.vetter-guser.de