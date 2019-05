Discjockey soll Gast grün und blau geschlagen haben

Deutliche Hämatome und Prellungen im Gesicht, am Oberkörper, an den Armen und an den Beinen hat ein 18-jähriger Besucher einer Diskothek erlitten. In der Nacht auf Sonntag sprach der junge Mann den Discjockey des Unterhaltungslokals an und darum bat, die Musikrichtung zu wechseln. Nach Polizeiangaben reagierte der Discjockey aggressiv auf die Forderung und schlug dem Gast die Faust ins Gesicht, so dass dieser sogleich zu Boden ging. Auf dem Boden liegend wurde der Besucher der Diskothek weiter misshandelt, woran sich nach Einschätzung des Geschädigten eine weitere Person beteiligte. Erst durch das Eingreifen des Sicherheitsdienstes wurde die Auseinandersetzung beendet. In welchem Lokal sich der Zwischenfall ereignete, teilt die Polizei in ihrer Meldung vom Dienstagabend nicht mit.