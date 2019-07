„Dinner & Show“: Lize-Köche feiern Jahresabschluss

Für das traditionelle Jahresabschlussfest der Kochlehrlinge an der Liebfrauenschule „Dinner & Show“ haben die Lize-Köche das Motto „Gegensätze ziehen sich an“ gewählt. Über 80 Jungköche unterschiedlicher Ausbildungsstufen haben mehr als 220 Gäste bekocht und bewirtet. Vier Jungköche erhielten ihren Gesellenbrief von der Industrie- und Handelskammer. Ausbilder Alois Schmidt sorgte in der Küche für einen gelungenen Ablauf. Fördervereinsvorsitzende Astrid Felbick moderierte die Veranstaltung mit Showeinlagen und Hintergrundmusik von Moritz Link in der Lizeria der Schule.

Mit den Worten „Ist es Ihnen warm genug?“ begrüßte Astrid Felbick die Gäste und sorgte damit in der sommerlichen Hitze für Lacher. Ziel des Abends sei es, die Gäste „zu verwöhnen, zu unterhalten und zu bedienen“. Sie vermeldete einen neuen Rekord: „Nach zwölf Stunden war die Veranstaltung online ausverkauft und das, obwohl Sie nicht wussten, wasauf die Teller kommt.“

Die Speisekarte auf den festlich gedeckten Tischen verriet allerdings, was hinter so poetischen Bezeichnungen wie „Eule auf Ast“ steckte. Nämlich „Lachs-Carpaccio mit Kräutern und Melone-Schinken-Tartar“. Die Eier-Eule saß dann auf einem selbstgebackenen Brot-Ast. Vier Gänge hatte das Menu. Gegensätzliches sollte auf den Tellern vereint werden. Da dachten sich die Schüler beim Nachtisch „Bunte Kuh“ neben Schokalenmousse ein Brombeersorbet auf Karotten-Früchte-Chutney aus. 88 Schülerinnen machen zurzeit gleichzeitig mit ihrer Schulausbildung eine Lehre als Koch. An diesem Abend konnten sie zeigen, was sie schon gelernt haben. Die Ausbildung ist in neun Module aufgeteilt. Die Schüler bekamen im Laufe des Abends je nach Altersstufe ihre Zertifikate und Schürzen von Schulleiter Gerald Eisen und Frank Boscher von der Industrie- und Handelskammer Weingarten überreicht.

Boscher brachte die Gesellenbriefe für Leona Kleiner, Eric Sodenkamp, Paula Wollmann und Aron Rebholz mit. Vergangene Woche glänzten sie in der praktischen Prüfung und können nun als Kochgesellen „in die Welt gehen“. Allerdings macht nur Aron Rebholz vorerst davon Gebrauch und wird ein Jahr als Koch arbeiten. Die Kochlehre ist ein praktisches Erfahrungsfeld, das bei zukünftigen Arbeitgebern Pluspunkte bringt und vielleicht doch eines Tages zum Hauptberuf wird.

Felbick stellte auch die Gesellenanwärter der Realschule vor, die in einem halben Jahr die Prüfung machen: Laura Schell, Elisa Zimmermann, Max Lebherz, Moritz Wollmann sowie Salome Dörfling, die aus gesundheitlichen Gründen zuerst auf einer weiterführenden Schule ihr Abitur macht und danach das letzte praktische Halbjahr nachholen kann.

Zum Show-Teil des Abends gehörte ein Quiz, bei dem die Gäste ihr Wissen rund um die Küche unter Beweis stellen konnten: Die Tische waren mit Blüten in orange oder weiß aufgeteilt und wer schnell mehr Antworten wusste, wurde zuerst bedient. Zwischen den Gängen gab es Tanzeinlagen. So erfreuten die schuleigene Irish-Dance-Gruppe von Tanja Ettwein, die Rock’n-Roll-Kids aus Mengen mit Thomas Kraus und drei Turnerinnen aus Truchtelfingen, die sich bereits für die Deutsche Meisterschaft im September qualifiziert haben, die Gäste.

Zum Abschluss präsentierten die Gesellen und die, die sich noch in den Partner-Gaststätten ein halbes Jahr lang vorbereiten, ihrem Lehrmeister Alois Schmidt dessen „Bonmots“ aus der Küche, wie „ich geh‘ gleich heim!“ oder „schreibst du deiner Wuchtbrumme?“, wenn der Schüler sich mit dem Handy beschäftigt hatte. An diesem Abend war Küchenmeister Schmidt allerdings mehr als zufrieden mit seinen Lehrlingen, die sich nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Bedienen, von ihrer besten Seite zeigten.