Digitale Infoveranstaltung zum Ehrenamt

Bundesweit unterstützen derzeit rund 4000 Ehrenamtliche im Rahmen des Angebots „Wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“ Familien mit Babys. Doch die Nachfrage der Familien wächst stetig. Zur Gewinnung von Ehrenamtlichen bietet „Wellcome“ nun digitale Infoveranstaltungen für alle, die sich für ein Ehrenamt zur Unterstützung von Familien interessieren.

Nachbarschaftshilfe für Eltern, so beschreibt das Landratsamt das Konzept. Es richtet sich an Familien, die sich im ersten Jahr nach der Geburt eines Babys Unterstützung wünschen. Ehrenamtliche helfen für ein paar Monate ein- bis zwei Mal pro Woche im Alltag, so wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden. Sie gehen mit dem Baby spazieren oder kümmern sich um das Geschwisterkind.

Die nächste Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. Januar, von 15 bis 16 Uhr statt. Ein weiterer Termin ist am 23. Februar von 19 bis 20 Uhr. Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt online unter www.wellcome-online.de/ehrenamt-veranstaltung. Die Teilnehmer bekommen den benötigten Link etwa zwei Tage vor der Veranstaltung zugesandt.