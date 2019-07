Digitale Gästekarte kommt 2020

Der Verband Schwäbische Alb Tourismus führt im kommenden Jahr eine digitale, flächendeckende Gästekarte für die Region ein. Den entsprechenden Beschluss fasste der Vorstand des Tourismusverbands am Mittwoch in Sigmaringen.

Die Gästekarte soll von den teilnehmenden Gastgebern an Übernachtungsgäste herausgegeben werden. Der Gast wiederum erhält mit der Karte freien Eintritt zu nahezu sämtlichen touristischen Attraktionen der Schwäbischen Alb und kann kostenlos Busse und Bahnen in den Gebieten mehrerer Verkehrsverbünde nutzen. Der Tourismusverband erhofft sich von der Gästekarte unter anderem eine Steigerung der touristischen Übernachtungen, die Verlängerung der Aufenthaltsdauer und die Förderung nachhaltiger Mobilität in der Region.

„Unser Team und die vielen teilnehmenden Tourismusakteure sind hochmotiviert, dieses einzigartige Serviceangebot so schnell wie möglich für unsere Gäste an den Start zu bringen“, sagt der Verbandsvorsitzende Mike Münzing. Seit knapp zwei Jahren bereitet der Schwäbische Alb Tourismus gemeinsam mit seinen Mitgliedern, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband und den Industrie- und Handelskammern die Einführung der Gästekarte vor. Der Großteil der touristischen Attraktionen der Alb hat mittlerweile seine Teilnahme zugesichert. Mit dabei sind außerdem viele Übernachtungsbetriebe von Schwäbisch Gmünd bis Tuttlingen.