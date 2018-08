Dieses Jahr kein Ansturm auf „Schnapszahl“-Hochzeitstag

„Bloß nie den Hochzeitstag vergessen“, denken sich vermutlich jene Paare, die sich Schnappszahl-Daten für ihre Trauung aussuchen. Dieser August bietet gleich zwei Gelegenheiten auf ein unvergessliches Datum: Der 8.8.2018 und der 18.8.2018. Heiraten deswegen in Sigmaringen mehr Paare als sonst? „Nein“, sagt Silvia Obert vom Sigmaringer Standesamt. Das Datum sei wohl nicht so ausschlaggebend.

Am Mittwoch, 8. August, hat jedenfalls kein Paar in Sigmaringen den Bund fürs Leben geschlossen. Am 18. August – immerhin ein Samstag, für viele Paare also ein attraktiver Tag zum Heiraten – sind es vier Trauungen. „An anderen Trausamstagen sind es oft auch vier Trauungen“, sagt Obert. Kein Ansturm ob des Datums also erkennbar. Dass die Sigmaringer nicht nur wegen des Datums heiraten, zeigt aber auch das vergangene Jahr: Laut Standesamt hatten am Freitag, 7.7. 2017 drei Paare geheiratet, am Montag, 17.7.2017 gab es zwei Trauungen.