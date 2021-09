Dieser Albstädter arbeitet als Entwicklunghelfer in Malawi

Nach knapp einem halben Jahr als Entwicklungshelfer in Malawi zieht Dominik Schlegel aus Albstadt-Ebingen eine erste, positive Bilanz. Der durch die „Albstadtwerke“ ausgebildete Anlagenmechaniker im Bereich Rohrsystemtechnik und studierte Theologe im interkulturellen Kontext lernte Malawi erstmals im Jahr 2015 bei einem sechswöchigen Besuch kennen.

Danach folgte eine viermonatige Vorbereitungszeit in Deutschland, inklusive Sprachkursen und „Kulturtraining“. Seither ist er nach eigenem Empfinden gut ausgerüstet, um seiner Motivation und Mission nachzugehen: „Den Armen zu helfen und zu dienen, junge Menschen auszubilden und mein Wissen weiterzugeben.“

Organisiert wird der Einsatz vonseiten des Entwicklungsdienstleisters Coworkers (ehemals Christliche Fachkräfte International) mit Sitz in Stuttgart. Schlegels Aufgaben in Kooperation mit Projektpartnern vor Ort sind die Strukturierung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen, das Einstellen neuer Ausbilder und die Stiftungsarbeit zur Beantragung von Fördergeldern für den Bau von Schulen.

Ausbildungsgänge sollen anerkannt werden

So wirkt Schlegel an der Schaffung von Strukturen für Ausbildungsgänge in den Bereichen Schweißen und Metall, Schneiderhandwerk und Landwirtschaft mit. Nach drei Jahren möchte er gemeinsam mit örtlichen Partnern in einem Team mit 25 einheimischen Malawiern und drei Deutschen erreichen, dass die Ausbildungsgänge akkreditiert werden.

Manchmal bringt sich Schlegel auch über seine Aufgaben als Koordinator der genannten Projekte hinaus ein und übernimmt die Leitung einer Lehrveranstaltung, wenn nötig. Zugleich ist er in der Praxis aktiv und beurteilt, ob die in der Ausbildungsstätte hergestellten Produkte effektiv und wirtschaftlich sind.

Und auch nach Feierabend kümmert sich der mit der Süddeutschen Gemeinschaft im Raum Albstadt verbundene Christ als Motivator und Hoffnungsstifter um Menschen, denen es schwerfällt, in die Strukturen einer Ausbildung hineinzufinden.

„Eine Ausbildung kostet viel Geld in Malawi“, erklärt Schlegel. Oftmals verdienten die Interessierten nicht ausreichend Geld, um sich eine Ausbildung leisten zu können. "Wir bieten sie durch Spendengelder aus Deutschland gratis an."

Langfristiges Ziel sei es aber, die Kosten durch das Anfertigen und den Verkauf von Produkten zu kompensieren. So will der Entwicklungshelfer gemeinsam mit seinem Team daran mitwirken, dass die Menschen in Malawi dazu befähigt werden, ihre Ideen eigenständig weiterzuführen.

Es sollen nachhaltige Perspektiven entstehen. Im Prinzip sei es das Modell der Dualen Ausbildung, welches er auf den Bildungscampus seiner Hochschule übertragen möchte, nur mit dem Unterschied, dass die Arbeit anstatt in Firmen direkt vor Ort in den Werkstätten der Schule stattfindet, untermauert Schlegel.

Obwohl der 25-Jährige jetzt schon zum vierten Mal in Malawi ist, fällt es ihm nach eigenem Bekunden noch schwer, „die Kultur und die Menschen wirklich verstehen zu lernen“. Dies benötige viel Zeit. Letztere hat der Hobbyfußballer, denn eine Heimkehr ist bislang frühestens für das Jahr 2024 geplant.

Größer als Heimweh ist seine Motivation, besonders armen und durch schlechte Startbedingungen sozial benachteiligten Menschen zu helfen und einen wertvollen Beitrag zu leisten, um: „noch unentdeckte Talente zu fördern, Strukturen aufzubauen und meine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen, damit auch andere Menschen eine Chance aus der Armut heraus bekommen“.

Fachkräfte bleiben trotz Pandemie im Land

Evaluatoren der baden-württembergischen Einrichtung FAKT (Beratung für Management, Bildung und Technologien) bescheinigten jüngst eine gestiegene Wichtigkeit der Entwicklungszusammenarbeit durch die Pandemie.

Dass die meisten Fachkräfte durchgehend vor Ort geblieben sind, drücke gelebte Solidarität im interkulturellen Austausch aus – aus Sicht der lokalen Partnerorganisationen sei das in der Krise ein besonders wichtiges Zeichen, das auch Wirkung zeige: Vielerorts hätten die entsandten Fachkräfte einen wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung der Partnerorganisationen geleistet.

Die Partner seien etwa durch die Zunahme von Hunger und Armut mit neuen Herausforderungen konfrontiert, der Bedarf an fachlicher Weiterbildung und Begleitung sei gewachsen.

Schlegel sieht die Analysen als Bestätigung seiner Arbeit wie der seiner Kolleginnen und Kollegen in aller Welt. Er hebt das Vertrauensverhältnis mit den Angestellten der lokalen Partnerorganisationen hervor, und will auch künftig vor Ort bleiben, egal wie sich die Pandemie entwickelt.

Und so geht die interkulturelle Arbeit im Dorf Zalewa, knapp eine Stunde entfernt von der Metropole Blantyre in einem der ärmsten Länder der Erde weiter. „Die Zeit vergeht wie im Flug und ich fühle mich hier immer mehr Zuhause“, so der Entwicklungshelfer in seinem jüngsten Rundschreiben an seine Freunde und Förderer.

„Ich wohne in einem wirklich schönen Appartement mit fließendem Wasser, Strom und sogar einem TV-Anschluss. Wirklich super ist auch, dass der Besitzer des Grundstücks landwirtschaftliche Arbeit betreibt und ich somit kostenlosen Zugriff auf Gemüse und Früchte habe. Besonders schätze ich auch das Klima und die Ruhe direkt am Fluss.“