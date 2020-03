Diese Veranstaltungen rund um Sigmaringen fallen aus

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Coronavirus wurden diverse Veranstaltungen abgesagt. Im Folgenden gibt schwaebische.de eine Übersicht.

Ab Dienstag, 17. März, werden vorerst keine Schlossbesichtigungen angeboten. Buchungen für Gruppen, welche bereits eine Bestätigung erhalten haben, werden aufrechterhalten.

Die Vorträge am 19. März im SRH Krankenhaus Sigmaringen mit dem Thema „Die schmerzarme Geburt“ und im SRH Krankenhaus Bad Saulgau mit dem Thema „Hüftschmerzen - was kann ich tun?“ sind abgesagt. Ebenfalls entfällt der Vortrag „Ethik in der pränatalen Medizin - Wird unser Baby gesund zur Welt kommen?“ am 24. März im Josefinenstift Sigmaringen.

Alle Veranstaltungen der InnoCamp Sigmaringen Akademie werden, bedingt durch die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, bis zum 17. April abgesagt. Hinweise über den aktuellen Stand und eventuelle Nachholtermine können auf der Homepage www.innocamp-sigmaringen.de entnommen werden

Aufgrund des Coronavirus findet die für 24. März in Sigmaringen geplante Rentenberatung nicht statt.

Der Vortrag des Obst- und Gartenbauvereins am Dienstag, 24. März, im Bürgersaal des Laizer Rathauses zum Thema: „Schöne Blumen unserer „Heimat“, muss abgesagt werden.

Die Jahreshauptversammlung des Fischereiverein Donautal am Samstag, 21. März, wird abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Kreißsaalbesichtigung am 17. März, um 19 Uhr, im SRH Krankenhaus Sigmaringen findet nicht statt.

Das Osterskilager des Skiclub Sigmaringen entfällt. Ebenfalls wird die Skigymnastik ab sofort eingestellt.

Die geplante Finissage „kunterbunt“ zur Ausstellung von Künstlern des Atelier 5 aus Mariaberg im Ökumenischen Gemeidebüro am Donnerstag, 19. März, um 17 Uhr wird nun abgesagt.

Der Schwäbischen Albverein der Ortsgruppe Laiz sagt die Wanderung im Schmiechtal, welche für Sonntag, 22. März, vorgesehen war, ab. Nähere Auskunft gibt es bei Karl Sprißler, Telefon 07571/3131.

Die Jahrehauptversammlung des TSV Laiz am 20. März wird abgesagt. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Frauengemeinschaft sagt Gottesdienst ab

Der Gottesdienst am Donnerstag, 19. März, um 9 Uhr in der Kirche St. Fidelis mit anschließendem Frühstück im Gemeindehaus findet wegen der aktuellen Situation nicht statt.

Auch der Gottesdienst in Sigmaringendorf am Mittwoch, 18. März, um 18 Uhr anlässlich der Beauftragung zur geistlichen Leitung findet wegen der aktuellen Situation rund um den Coronavirus nicht statt.

Die Seelsorgeeinheit Sigmaringen und der Altenbesuchsdienst des Caritativen Fördervereins Bingen hat einvernehmlich beschlossen, den Krankensalbungsgottesdienst am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr im Pfarrgemeindehaus in Bingen abzusagen. Je nachdem, wie die weitere Entwicklung des Coronavirus verläuft, wird entschieden, ob der Gottesdienst ganz ausfällt oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. Hintergrund, so heißt es, sei der Schutz der älteren Bürger.

Das Haus der Natur ist bis auf Weiteres geschlossen. Das teilt die Einrichtung am Montag mit. Außerdem sind alle Indoor-Veranstaltungen bis voraussichtlich Mitte April abgesagt. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.nazoberedonau.de oder telefonisch beim Haus der Natur unter Telefon 07466/92800.

Aufgrund der aktuellen Situation sagt der Bürgertreff in Inzigkofen bis auf Weiteres alle Aktionen und Veranstaltungen ab. Somit entfällt auch der für Samstag, 21. März, geplante Reparaturtreff.

Die Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe „Hilfe von Haus zu Haus Krauchenwies-Rulfingen“ im Pfarrheim fällt aus. Das Treffen hätte am Dienstag, 17. März, ab 19.30 Uhr stattfinden sollen.