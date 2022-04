Diese Baustellen gibt es im Raum Sigmaringen in diesem Jahr

Das Regierungspräsidium Tübingen wird in den kommenden Monaten bei Sigmaringen zahlreiche Straßenbaumaßnahmen auf den Bundes- und Landesstraßen durchführen und das Radwegenetz weiter ausbauen.

„Gerade in unserem ländlich geprägten Regierungsbezirk verbinden Verkehrswege Menschen miteinander und tragen entscheidend zur Prosperität der Wirtschaft bei. Auch in diesem Jahr leisten wir einen Beitrag für den Substanzerhalt der Straßen- und Radwegeinfrastruktur im Regierungsbezirk Tübingen. Wir verbessern damit deren Qualität, Leistungsfähigkeit und Sicherheit“, sagt Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Über den genauen Beginn und Ablauf der folgenden Baumaßnahmen sowie die hierfür erforderlichen Verkehrsumleitungen wird das Regierungspräsidium in weiteren Pressemitteilungen jeweils vor Baubeginn informieren. Hier aber ein erster Überblick.

B 32, Fahrbahndeckenerneuerung Sigmaringen – Sigmaringendorf

Die B 32 weist im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Zeppelin-/Friedrich-List-Straße bei Sigmaringen bis zum Ortseingang Sigmaringendorf altersbedingt starke Risse und Verdrückungen auf. Es müssen deshalb die oberen bituminösen Schichten erneuert und verstärkt werden. Die Durchführung der Fahrbahnsanierungsarbeiten soll im Frühjahr/Sommer 2022 in Abstimmung mit einer weiteren Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Sigmaringendorf und Scheer erfolgen, die nacheinander ausgeführt werden. Während der Arbeiten ist der Streckenabschnitt voll gesperrt. Der überörtliche Verkehr der B 32 wird weiträumig umgeleitet. Die Baulänge beträgt circa 2,5 Kilometer. Die Baukosten belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf rund 750.000 Euro.

B 32, Fahrbahndeckenerneuerung Sigmaringendorf – Scheer

Die B 32 weist zwischen dem Ortsende Sigmaringendorf bis zur Einmündung der K 8265 bei Scheer altersbedingt und aufgrund des bestehenden unterdimensionierten Fahrbahnaufbaus starke Risse, Schadstellen und Verdrückungen sowie Spurrinnen auf. Es ist vorgesehen, den kompletten bituminösen Straßenaufbau zu erneuern. Zusätzlich werden Entwässerungsleitungen verlegt, um ein ordnungsgemäßes Abführen des Hang- und Straßenwassers zu gewährleisten. Die Durchführung der Fahrbahnsanierungsarbeiten ist im Frühjahr/Sommer 2022 geplant. Um eine Doppelbelastung der Verkehrsteilnehmenden zu vermeiden, wurde diese Maßnahme mit geplanten Bauarbeiten der Stadt Scheer abgestimmt und mit der weiteren Baumaßnahme zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf koordiniert. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Streckenabschnittes. Der überörtliche Verkehr der B 32 wird weiträumig umgeleitet. Die Baukosten der circa 2,6 Kilometer langen Baumaßnahme belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund 850.000 Euro

B 311, Göggingen - Krauchenwies, Erneuerung der Fahrbahn

Nach den Sommerferien 2022 soll in einem Zeitraum von etwa einem Monat die Fahrbahn der B 311 zwischen dem Krauchenwieser Ortsteil Göggingen und Krauchenwies bis zur Einmündung B 311/K 8238 saniert werden. Hierbei ist vorgesehen, den gesamten Fahrbahnaufbau auf einer Länge von etwa 3,1 Kilometern aufgrund starker Rissbildung und Verschleißerscheinungen an der Fahrbahnoberfläche komplett zu erneuern und zu verstärken. Für die Maßnahme betragen die Baukosten rund 1,1 Millionen Euro.

B 313, Ortsdurchfahrt Vilsingen – Sigmaringen-Laiz (K 8267), Erneuerung der Fahrbahn

Die Fahrbahn der B 313 weist von der Kreuzung B 313/K 8209 in Vilsingen bis zur Einmündung B 313/K 8267 in Sigmaringen-Laiz starke Risse, Ausbrüche und Flickstellen auf, weshalb eine vollständige Erneuerung der Fahrbahn mit einem verstärkten Asphaltaufbau vorgesehen ist. Die Sanierung des etwa vier Kilometer langen Straßenabschnitts soll innerhalb der Sommerferien 2022 unter Vollsperrung erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

L 268, Fahrbahndeckenerneuerung Heudorf – Wilfingen

Die L 268 erhält kreisübergreifend von Scheer-Heudorf im Landkreis Sigmaringen bis zur Einmündung in die L 277 bei Langenenslingen-Wilflingen im Landkreis Biberach auf einer Länge von rund vier Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag. Die Arbeiten, deren Kosten mit rund 600000 Euro veranschlagt sind, sollen Mitte August 2022 beginnen und bis zum Ende der Sommerferien 2022 abgeschlossen sein.

L 277, Hangsicherungsmaßnahme bei Beuron-Thiergarten

In einem rund 160 Meter langen Streckenabschnitt erfährt die L 277 kurz nach Beuron-Thiergarten, ausgelöst durch Hangrutschungen zur Donau hin, immer wieder Setzungen und Randabbrüche. Durch umfangreiche Sicherungsmaßnahmen im Hang und Untergrund soll im Herbst 2022 der betroffene Abschnitt dauerhaft saniert werden. Während der geplanten Baumaßnahme wird die L 277 in diesem Abschnitt für circa acht Wochen voll gesperrt. Um Synergieeffekte nutzen zu können, wird die Vollsperrung mit den anderen, für 2022 geplanten Baumaßnahmen an der L 277, abgestimmt. Die Kosten für die Bauarbeiten betragen voraussichtlich rund 230000 Euro.

L 277, Felssicherungsmaßnahme bei Beuron/Maria-Trost

In einem Streckenabschnitt von rund 150 Metern wird ein bestehender, über 30 Jahre alter und teilweise beschädigter Steinschlagschutzzaun rückgebaut und ein neuer Hochenergie-Schutzzaun hergestellt. Zudem werden mehrere über der Straße liegende labile Felswände im Zuge von Einzelpunktsicherungen mittels Steinschlagschutznetzen gesichert. Die Sicherungsmaßnahmen dienen der Verkehrssicherheit auf der L 277. Der Verkehr kann während der Baumaßnahme aufrechterhalten werden. Im Bereich des Zaunbaus kommt für zirka acht Wochen eine Ampel zum Einsatz. Die geschätzten Kosten für die Bauarbeiten betragen rund 300000 Euro.

L 277, Felssicherungsmaßnahme Ruine Burgfelden bei Gutenstein

Westlich von Gutenstein und direkt oberhalb der L 277 befindet sich die Ruine Burgfelden. Die durch fortschreitende Erosionsprozesse absturzgefährdeten Mauerwerks- und Felsbereiche der mittelalterlichen Ruine sollen im Zuge von Sicherungsmaßnahmen stabilisiert werden. Zur Senkung der Steinschlaggefahr werden hierzu Steinschlagschutznetze an den Felsen installiert und absturzgefährdete Fels- und Mauerbereiche überspannt. Während der geplanten Sicherungsmaßnahme wird die L 277 in diesem Abschnitt ab voraussichtlich Anfang Oktober für etwa vier Wochen voll gesperrt. Die Kosten belaufen sich auf rund 50000 Euro.

L 277, Felssicherungsmaßnahme Felstunnel bei Inzigkofen-Dietfurt

Am westlichen Tunnelportal besteht die Gefahr von Steinschlag durch kleinteilige Ausbrüche an den verwitterten Felswänden oberhalb der L 277. Zudem können bereits ausgebrochene und zwischengelagerte Gesteinsstücke sowie Hangschutt oberhalb des Tunnelportals bei Niederschlägen oder Schneeschmelze zu Steinschlag auf der L 277 führen.

Im Zuge der Felssicherung ist die Installation eines feinmaschigen Drahtgittergeflechts an den zerklüfteten Felswänden sowie die Montage eines aufgeständerten Steinschlagschutzzaunes oberhalb des westlichen Tunnelportals vorgesehen. Während der geplanten Sicherungsmaßnahme wird die L 277 in diesem Abschnitt im Spätherbst für circa vier Wochen voll gesperrt. Die Kosten betragen rund 80.000 Euro.

L 277, Fahrbahndeckenerneuerung Gutenstein – Inzigkofen – Laiz (15)

Das Regierungspräsidium Tübingen plant im Donautal auf der L 277 zwischen den Sigmaringer Ortsteilen Gutenstein und Laiz eine Fahrbahndeckenerneuerung durchzuführen. Altersbedingt weist die L 277 starke Rissbildungen auf, die im Herbst 2022 saniert werden sollen. Die 6,3 Kilometer lange Baustrecke erstreckt sich vom Knoten L 277 / K 8279 bei Gutenstein bis zur Einmündung der Donautalstraße in die L 277 bei Laiz. Für die Arbeiten wird die Landesstraße für sechs Wochen voll gesperrt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.