Dienst am Nächsten ist nicht immer leicht

Das 25-jährige Dienstjubiläum von Pastoralreferent Hermann Brodmann ist Grund für einen Festakt im Anschluss an die sonntägliche Eucharistiefeier in der Krankenhauskapelle in Sigmaringen gewesen. Auf Lehre und Amt und deren große Herausforderungen ging der Leiter der katholischen Krankenhausseelsorge, Pfarrer Edwin Müller, in seiner Ansprache während des Gottesdienstes ein.

Dicht drängten sich die Gottesdienstbesucher in der Sigmaringer Krankenhauskapelle. An der Orgel spielte Franz Rädle und eine junge Damengruppe der Seelsorgeeinheit mit Akkordeon- und Gitarrenbegleitung sang zur Freude des Jubilars auch das von ihm geschätzte „Wäre Gesanges voll unser Mund“. Pfarrer Müller verdeutlichte den wichtigen Dienst an kranken und auch sterbenden Menschen, der jedem oft schmerzlich seine Grenzen aufzeige. Menschen seien wie Fenster, hinter denen sich das Eigentliche verberge, doch die Aufgabe der Lehre heiße: „Sichtbar machen, für was man steht. In diesem Sinne sind wir zum Wohle der Menschen bei Freude und Trauer im Dienst“.

Hermann Brodmann studierte in Freiburg und Innsbruck, kam in Markdorf zum ersten Einsatz. In der Vorbereitungszeit bis zu seiner Aussendung von 1987 bis 1989 war er in Mannheim, danach für zwei Jahre als Heim- und Schulseelsorger an der Heimschule Lender. Dann zog es den Ur-Hohenzoller wieder in heimatliche Gefilde. Je zur Hälfte arbeitete er einige Jahre im Dekanat Sigmaringen und in der Pfarrgemeinde Sigmaringendorf. Zum Unterricht an der Sibylla-Merian-Schule hatte er gleichzeitig die Stelle als Heimseelsorger im Haus Nazareth inne; dem folgte ein Jahr ganz im Schuldienst.

Brodmanns Berufsleben ist jetzt wieder 50 zu 50 zweigeteilt. Zum Schuldienst als Religionslehrer in der Sibylla-Merian-Schule übernahm Brodmann im September 2005 mit Daniela Segna-Gnant die Stelle des Seelsorgers im Kreiskrankenhaus. „Bei diesem gespannten Bogen zwischen prallem und eingeschränktem Leben braucht es einen langen Atem, der einem auch mal auszugehen droht“, gibt Brodmann zu.

Vier Kinder

Neben der Familie – er ist stolzer Vater von vier Kindern, und selbst das wenige Wochen alte Töchterchen war mit dabei, verschlief aber die Feierlichkeiten restlos – gilt als Dekanatspräses seine besondere Liebe der Kirchenmusik.

Pfarrer Edwin Müller ging bei der Ehrung auf den nicht immer einfachen Dienst an Menschen in schwierigen Situationen ein. Er dankte dem Silber-Jubilar für die gute Zusammenarbeit und zusammen mit Daniela Segna-Gnant übergab er von der Diözese die Jubiläumsurkunde und eine Bibel, kommentiert von Hubert Halbfas.

Hermann Brodmann streifte seinen Lebensweg, bei dem es viele Gründe gäbe, dankbar zu sein. Er nannte einige wichtige Personen wie seine Ehefrau Petra, seine Eltern, Schulleiter Ernst Schneider. Im Krankenhaus erfahre die Seelsorge viel Wohlwollen, dafür dankte er dem Geschäftsführer der Kliniken Willi Römpp. Anwesend waren auch Weggefährte Manfred Fischer, der für das Dekanatsleitungsteam gratulierte, die Dekanatschorvorsitzende des Cäcilienverbands Paula Hafner und Schwester Edith aus Bad Saulgau. In seinen Dank schloss der Jubilar natürlich Edwin Müller, Daniela Segna-Gnant sowie alle in der Krankenhausseelsorge tätigen Frauen und Männer ein. (asp)