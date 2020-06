Dienstältester Beamter geht in Rente

„Es war eine lange, schöne und abwechslungsreiche Zeit in der Ortschaftsverwaltung Laiz.“ Mit diesen Worten hat sich der dienstälteste Beamte der Stadt Sigmaringen, Ullrich Bantle, nach 46 Jahren Dienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Bantle, der seit 1974 bei der Stadtverwaltung Sigmaringen beschäftigt und seit 1979 in der Ortschaft Laiz tätig war, schloss den mittleren Dienst an der Verwaltungsschule in Haigerloch und bei der Stadtverwaltung Sigmaringen ab. Nach seinem Wechsel in die Ortschaftsverwaltung in Laiz 1979 übernahm er die klassischen Verwaltungstätigkeiten in den Bereichen wie Standesamt, Einwohnermeldeamt, der Rente und den weiteren Bereichen der Verwaltung. „Als waschechter Sigmaringer war es nicht immer leicht, sich in einer anderen Ortschaftsverwaltung durchzusetzen“, sagt Bantle schmunzelnd.

Neben dem Dienst bei der Stadt ist Bantle zudem sportlich sehr aktiv: Seine Freizeit füllt er auf dem Mountainbike, mit Klettern und Bergsteigen sowie vielen anderen sportlichen Aktivitäten. Bei seiner Verabschiedung überbrachte Bürgermeister Marcus Ehm die besten Glückwünsche zum 46-jährigen Dienstjubiläum und wünscht ihmalles Gute für die Zukunft. Bantle erhielt für seine langjährigen, treuen Dienste die Stadtmedaille mit Gravur: „Ullrich Bantle 1974 – 2020“.