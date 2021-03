Diebesbande im Supermarkt gestellt

Am Montag gegen 18.45 Uhr hat eine vierköpfige Diebesbande in einem Supermarkt in der Georg-Zimmerer-Straße versucht, Ware in einem Wert von über 80 Euro zu erbeuten. Das teilt die Polizei nun mit. Ein Mitarbeiter, der das auffällige Verhalten der vier tatverdächtigen Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren bemerkte, beobachtete, wie diese mehrmals den Kassenbereich passierten, ohne etwas zu bezahlen. Im Außenbereich sollen die Verdächtigen die in der Jacke geschmuggelte Ware schließlich in Pflanzensteinen deponiert haben. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei und hielt zwei der Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die anderen beiden Täter konnten im Anschluss ermittelt werden. Neben einem Hausverbot für den Supermarkt erwartet die Männer nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.