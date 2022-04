Diebe stehlen Getränke und Leergut

Aus dem Getränkelager eines Wohnheims in der Pfauenstraße haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Getränke und Leergut im Wert von weit über 100 Euro gestohlen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, öffneten die Täter auf noch ungeklärte Weise eine Metalltür und entwendeten rund 30 Getränkekisten. Da für den Abtransport ein größeres Fahrzeug von Nöten gewesen sein dürfte, bittet die Polizei Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges bemerkt haben, sich unter Telefon 07571/1040 zu melden.