Diebe stehlen Bauwerkzeuge

Zwei Makita-Abbruchbohrer, einen Stihl-Benzinwinkelschleifer sowie eine Stihl-Kettensäge im Gesamtwert von rund 5000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in der Hohenzollernstraße erbeutet. Die Unbekannten hatten einen auf dem Gelände verschlossen abgestellten Container gewaltsam geöffnet und daraus die Maschinen entwendet. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/10 42 20, in Verbindung zu setzen.