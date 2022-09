Diebe lenken Verkäuferin ab und klauen Geld aus Kasse

Sigmaringen (sz) - Bargeld in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags haben Unbekannte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr aus der Kasse eines Bekleidungsgeschäfts in der Fürst-Wilhelm-Straße entwendet.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Verkäuferin von einem vermeintlichen Kunden an einem Kleiderständer außerhalb des Geschäfts abgelenkt wurde und sich in der Zwischenzeit vermutlich ein zweiter Täter an der Kasse zu schaffen gemacht hatte. Der angebliche Kunde wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, kräftige Statur, lichtes Harr mit Oberglatze, südeuropäisches Erscheinungsbild, roséfarbene kurze Hose, gelbes T-Shirt. Eine weitere Zeugin nahm im Tatzeitraum zudem einen zweiten auffälligen Mann wahr, der wie folgt beschrieben wird: etwa 40 bis 50 Jahre alt, kurze braune Haare, südländisches Erscheinungsbild, trug weiße AirPods und ein FC-Bayern Trikot.

Derzeit ist noch nicht geklärt, ob die beiden Personen tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat stehen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können oder andere auffällige Personen beobachtete haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.