Diebe knacken Tresor bei McDonald’s

Aus der McDonald’s-Filiale in den Käppeleswiesen haben Einbrecher am frühen Sonntagmorgen eine hohe Bargeldsumme gestohlen, das teilt die Polizei mit. Die Täter stiegen laut derzeitigen Polizeiermittlungen über ein Fenster in das Schnellrestaurant ein. Um an Bargeld zu kommen, flexten sie einen Tresor auf und entnahmen dort einen Teil des deponierten Geldes. Mit diesem fünfstelligen Betrag suchten sie das Weite. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt derzeit und wertet die vorhandenen Spuren aus. Zudem werden Personen, die am frühen Sonntagmorgen in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 07571/1040 zu melden.