Diebe brechen Reisebus auf

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag unberechtigt Zugang in einen weißen Reisebus mit Werbeaufschrift, der im Hofraum einer Reparaturwerkstatt in der Straße „In den Käppeleswiesen“ abgestellt war. Die Täter hatten es auf ein in dem Reisebus verbautes Tablet der Marke Samsung abgesehen, das abgerissen und entwendet wurde, teilt die Polizei mit. Personen, die Hinweise zum Tatablauf, zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Tablets geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.