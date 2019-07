Dieb uriniert im Einkaufsmarkt in eine Thermosflasche

Sicherheitspersonal hat einen 27-Jährigen laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Zimmerer-Straße in Sigmaringen beim Ladendiebstahl beobachtet. Aus den Auslagen nahm er einen Kopfhörer, Fleischwaren, Bekleidung sowie ein Elektrogerät. Er versteckte die Gegenstände unter seiner Kleidung sowie in einem Rucksack. Dann nahm eine Thermoskanne aus einem Regal, urinierte hinein und stellte sie wieder zurück in die Auslage. An der Kasse sprach ihn das Personal darauf an und hielt ihn fest. Gegenüber der Polizei gab der Mann den Diebstahl zu.