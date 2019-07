Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Samstag, 14, und Montag, 17.30 Uhr, zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 4000 Euro aus einem nicht abgeschlossenen Schuppen in der Unteren Weidenstraße gestohlen, teilt die Polizei mit. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Mountainbikes in den Farben orange sowie schwarz-orange. Die Polizei Sigmaringen bittet um Hinweise unter Telefon 07571/1040.