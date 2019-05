Dieb stiehlt teures Smartphone

Ein Mobiltelefon der Marke Huawei haben unbekannte Täter am Donnerstag im Zeitraum von 18 bis 19.20 Uhr aus einer Umkleidekabine der Kreissporthalle gestohlen. Der Geschädigte hatte das Mobiltelefon dort in seiner Kleidung zurückgelassen, heißt es im Polizeibericht. Das Polizeipräsidium Konstanz weist darauf hin, dass in letzter Zeit mehrfach derartige Diebstähle in Sporthallen in Sigmaringen vorkamen. Angeregt wird, Wertsachen während der Sportstunden nur gesichert aufzubewahren.