Dieb stiehlt Brillenfassungen

Hochwertige Brillenfassungen, bevorzugt Modelle des Herstellers Hugo Boss, im Wert von über 1000 Euro hat ein Unbekannter am Samstag gegen 11.15 Uhr in einem Optikgeschäft in der Sigmaringer Antonstraße gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: 50 Jahre alt, auffallend groß, graues Haar, pockennarbiges, faltiges Gesicht mit Knollennase, buschige Augenbrauen, bekleidet mit einem dunkelblauen Mantel und einem blau-weiß-kariertem Hemd, verwaschenen Jeans und braunen Schuhen. Hinweise erbittet die Sigmaringer Polizei unter Telefon 07571/1040.