Ein Dieb hat sich am Mittwoch zwischen 14 und 16.45 Uhr in einem Sportgeschäft in der Burgstraße bedient, das teilt die Polizei am Freitag mit. Im Geschäft hat der Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag und mehrere Sportuhren gestohlen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07571/ 1040 zu melden.