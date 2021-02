Dieb erbeutet Handtaschen aus Wohnung

Ein Dieb hat sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr im Sigmaringer Kastanienweg Zugang zu einem Wohngebäude verschafft, wo er Handtaschen und Dokumente im Wert von mehreren hundert Euro erbeutete. Darüber informiert die Polizei am Donnerstag. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter über eine geöffnete Balkontüre in das Schlafzimmer und letztlich in die Kleiderkammer einer Hausbewohnerin. Als diese den Eindringling entdeckte, flüchtete der Täter samt Diebesgut über den Balkon. Der Versuch eines weiteren Bewohners, den Dieb aufzuhalten, blieb erfolglos. Auch eine polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.