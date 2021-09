Dieb beleidigt und bedroht Polizisten

Einen Ladendiebstahl beging am Freitag gegen 20.50 Uhr ein 27-jähriger Mann algerischer Herkunft in der Sigmaringer Innenstadt. Er betrat einen Einkaufsmarkt und stahl Bier. Einen der ermittelnden Polizeibeamten bedrohte der Mann. Das teilt die Polizei mit. Der gleiche Mann stahl gegen 22.45 Uhr aus einer Tankstelle in der Mühlbergstraße eine Flasche Whiskey. Gegenüber den einschreitenden Beamten wurde der Alkoholisierte zunehmend aggressiv und beleidigend. Er musste die Nacht schließlich in der Zelle verbringen.

Bis dorthin beleidigte er die Beamten aber fortwährend. Unter anderem wurden die Beamten mehrfach als Rassisten betitelt. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. In dem gleichen Einkaufsmarkt, wo der erste Diebstahl stattfand, war gegen 20.20 Uhr schon ein anderer 31-jähriger Tatverdächtiger zugange. Er wurde erwischt als er Schuhe und andere Gegenstände im Wert von 100 Euro stahl. Er muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.