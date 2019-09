Die wunderbare Welt beginnt in der Heimat

Noah Fischer hat mit dem Auftakt seiner Bühnenshow „Wonderful World“ in Sigmaringen die hohen Erwartungen mehr als erfüllt. Die Stadthalle war voll mit Besuchern von gefühlt acht bis 88 Jahren. Neben Familienangehörigen, ehemaligen Musikgefährten und anderen Freunden waren auch viele Zuschauer da, die den Sigmaringer und sein Saxophon live der Musik wegen erleben wollten. Noah Fischer hat es mit Talent und Können in der Welt des Showbusiness geschafft. Jetzt bewies er, dass er auch im Höhenflug Bodenkontakt und eine Verbindung zur Heimat gehalten hat.

In Sigmaringen startete Noah Fischer, der sich als Saxophonist bei Udo Lindenberg oder dem Schweizer Duo Yello längst einen Namen gemacht hat, seine Solotournee „Wonderful World“. Solo ist selbstverständlich relativ zu sehen. Denn Sängerin Inga Philipp, ein weibliches Streich-Rocker-Quartett und der Nachwuchssänger Ken runden die Show ab, sodass drei Stunden Aufführung wie im Flug vergingen.

Stimmungsvolle Bilder im Hintergrund

Über einen bühnenbreiten Bildschirm wechselten sich zu Beginn stimmungsvolle Bilder mit Strand oder Sonnenuntergang ab, aus dem Off hörte das Publikum eine Stimme: „Am Anfang war alles dunkel und leer.“ Die Elemente, so ist zu hören, brachten eine „unbändige Kraft in die Welt“, Schönheit und Geist kommen dazu. Die Zeit sei reif, Klänge zur Entfaltung zu bringen. Und schon ertönten diese Klänge aus dem von Noah Fischer gespielten Saxophon.

Er begrüßte die Besucher und bat seinen Lichttechniker um Saallicht, damit er die vielen bekannten Gesichter sehen könne. Für ihn sei ihr Kommen eine wunderbare Liebeserklärung und er freue sich auf dieses „Wohnzimmerkonzert“. Seine Reise in die Musik habe hier in Sigmaringen begonnen und bei diesem Konzert wolle er offen lassen, „wohin es uns treibt“. Er liebe diesen Planeten und wolle „das Schöne, das wir haben, in die Welt senden“.

Zwischen der Musik richtete er sich immer wieder sehr persönlich an das Publikum, erzählte von seiner Leidenschaft für die Musik, von seinem Studium und diesem besonderen Instrument, das in unterschiedlichen Größen und Formen auf der Bühne aufgebaut war und von ihm gespielt wurde. Das gerade Sopransaxophon schätze er für die „besonderen, sensiblen Momente“. Mit dem Song „Going Home“ verbinde er die Sehnsucht nach Heimat: „Es gibt nur eine Heimat und das ist für mich Sigmaringen.“ Erst jetzt spüre er dies ganz deutlich. Später wird er ergänzen, dass Berlin sein Zuhause geworden sei.

Nach der Pause dankte Noah Fischer musikalisch und in Worten seinen Eltern, die in der ersten Reihe saßen und sich sichtlich über die Aufführung und die Stimmung in der Stadthalle freuten. Er outete sich an diesem Abend immer wieder als Romantiker, der auf die Liebe setzt: „Alles ist erlaubt, wenn es mit Liebe gefüllt ist.“ Er setzte aber auch ein klares Zeichen für den Erhalt dieser Erde. Inga Philipp las die Videobotschaft des Astronauten Alexander Gerst aus 400 Kilometern über der Erde vor, Noah Fischer gab der Botschaft die am Anfang versprochenen besonderen Klänge. Liebe sei mehr als Hass, der Dialog zwischen den Welten notwendig. Auch musikalisch ist Dialog sein Ding. Ob Klassik oder Jazz, Unterhaltungsmusik oder Rock, er will sich offensichtlich nicht eingrenzen lassen. Am Schluss ließ er schweißtreibend sein Saxophon neben dem Streich-Quartett noch einmal richtig jubilieren: „What a wonderful world.“