Die Walpurgisnacht als Chorwerk

Der Sigmaringer Kirchenchor St. Johann, der Bad Saulgauer Männerchor und die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg geben am Wochenende in der Sigmaringer Stadthalle und im Bad Saulgauer Stadtforum ein großes, dreiteiliges Konzert, Auf dem Programm stehen die Alt-Rhapsodie op. 53 von Johannes Brahms, die Symphonie Nr. 7 A-Dur, op. 92 und als Höhepunkt Felix Mendelssohn Bartholdys Goethe-Vertonung „Die erste Walpurgisnacht“. Das Konzert findet am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr in Sigmaringen und am Sonntag, 5. Mai, um 19 Uhr in Bad Saulgau statt.

Der erste Teil des Konzerts, Brahms Alt-Rhapsodie, wird vom Männerchor Bad Saulgau unter der Leitung von Volker Bals bestritten. Die Rhapsodie wird als Reaktion auf eine unerfüllte Liebe gedeutet. Die Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester hat drei Strophen aus Goethes Gedicht „Harzreise im Winter“ zur Grundlage. „Im Zentrum steht die Figur eines depressiven, einsamen Menschen, der sich verachtet fühlt, ,Menschenhass aus der Fülle der Liebe trank’ und nun in der Natur und in der Nähe zu Gott Ruhe wie Trost für die verwüstete Seele sucht“, heißt es im Programmheft.

Mit Beethovens 7. Symphonie präsentiert sich die Russische Kammerphilharmonie St Petersburg. Das international renommierte Orchester tritt auf zahlreichen hochklassigen Festivals auf und begleitet regelmäßig Solisten von Weltrang. Das Orchester gilt als einer der gefragtesten Klangkörper Europas. Theodor W. Adorno bezeichnete die 7. als „die Symphonie par excellence“.

Ein besonderes Stück ist „Die erste Walpurgisnacht“ von Mendelssohn Bartholdy. „Der Sigmaringer Chor St. Johann ist ja ein Kirchenchor, aber diesmal bewegen wir uns ausnahmsweise mal außerhalb der geistlichen Musik“, sagt Bezirkskantor Bruno Hamm, der den Chor auch dirigiert.

Chöre arbeiten zusammen

In der Zusammenarbeit mit dem Bad Saulgauer Männerchor erhalten die Chorpartien das nötige Volumen. „Das ist ein Stück, das Kraft braucht“, sagt Hamm, der von der Walpurgisnacht ganz begeistert ist. „Ich habe das Stück mit 18 Jahren zum ersten Mal im Landesjugendchor gesungen“, erzählt er. Seither habe ihn die Walpurgisnacht nicht mehr losgelassen und nun freue er sich, das Stück auch selbst dirigieren zu können. „Das ist unglaublich, wie hier die Atmosphäre plastisch in Musik umgesetzt wurde“, sagt Hamm. Die Aufführung der Walpurgisnacht sei für den Chor, der insgesamt aus 80 Sängern bestehe, die von 35 Musikern begleitet werden, etwas Außergewöhnliches.

Die Zusammenarbeit der beiden Chöre und des Orchesters sei bestens verlaufen, sagt Bruno Hamm. Mit dem Orchester habe er schon fünfmal erfolgreich zusammengearbeitet

Unterstützt werden die Chöre von professionellen Sängern: Als Solistin singt Kerstin Wagner die Alt-Partie in der Brahms-Rhapsodie und in der Walpurgisnacht. Eduard Wagner übernimmt die Tenorstimmen des Druiden und des christlichen Wächters.Clemens Morgenthaler ist Bassbariton und singt die Soli des Priesters und des Wächters der Druiden.