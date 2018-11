Die Vorfreude steigt: Bald gibt es Punsch und Plätzchen

Kommendes Wochenende beginnt der Reigen der Advents- und Weihnachtsmärkte. Das Kloster Habsthal im Ostracher Teilort macht den Auftakt. Die Woche drauf, am ersten Advent, stehen dann überall in der Region Märkte auf dem Programm. Wir geben Ihnen einen Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Altshausen: Der Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz in Altshausen findet am Samstag, 1. Dezember, von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 17 Uhr statt. Außer den üblichen Ständen mit Bewirtung gibt es Handarbeiten und regionale Produkte. Zum Verkauf steht auch der neue Fotokalender „Altshausen – Gestern und Heute“ von Elmar Hugger. Außerdem ist der Kinderfestausschuss mit einem Stand präsent, um unter anderem Bändel für das Kinderfest 2019 zu verkaufen

Beuron: Im Haus der Natur in Beu-ron findet am 2. Dezember von 11 bis 17 Uhr ein Adventsmarkt statt. Unter dem Motto „Zuschauen – staunen – selber machen / regional – handgefertigt – nachhaltig“ werden verschiedene Mitmachaktionen und Vorführungen angeboten. Dieses Jahr stehen Bienenwachskerzen, Wolle & Filz, Kräuteressig, weihnachtliche Holz- und Weidendekoration sowie Räucherkugeln auf dem Programm. Außerdem gibt es eine lebendige Weihnachtkrippe mit Tieren des Distelhummelhofs. Und natürlich werden viele schöne Produkte aus dem Naturpark zum Kauf angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: beim Mariaberger Suppenmobil kann man sich mit einer leckeren Suppe aufwärmen, am Haus der Natur gibt es Kaffee und Kuchen sowie Punsch und das Café Härtl und das Hotel Pelikan in Beuron haben an diesem Tag ebenfalls geöffnet. Ein weihnachtlicher Stationenweg führt vom Haus der Natur zum Klosterbuchladen, wo ein adventliches Sortiment angeboten wird. Zur Einstimmung auf den Advent findet zudem um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der Klosterkirche statt.

Bad Saulgau: Das Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz in Bad Saulgau dauert vom Mittwoch, 19. Dezember, bis Sonntag, 23. Dezember. Außer den zahlreichen Ständen gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit unter anderem Alphornbläsern, dem Marinechor Aulendorf, dem evangelischen Posaunenchor oder den Donaulerchen. Am Samstag, 22. Dezember, findet von 14 bis 16 Uhr eine Weihnachtsbäckerei im Stadtforum statt. Und die Puppenbühne Ostrach führt für Kinder ab drei Jahren die Geschichte vom Wackelzahn im Haus am Markt auf.

Blochingen: Das diesjährige Weihnachtsdorf, organisiert vom FC Blochingen, findet am Samstag, 8. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Blochinger Sportgelände statt. Die Besucher dürfen sich auf kulinarisch-weihnachtliche Köstlichkeiten und Stände von privaten Ausstellern mit jeder Menge Selbstgemachten freuen. Auch lockt eine Tombola mit vielen Gewinnen.

Bolstern: Die dritte Auflage des Weihnachtsdorfes im Kieswerk Wagenhart findet am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, von 11 bis 17 Uhr statt. Auch diesmal geht der Erlös zugunsten von Buki-Hilfe für Kinder in Osteuropa. Neben dem breiten Angebot an Essen und Getränken sowie allerlei Nützlichem wird es auch wieder die begehrten Rundflüge der Bodenseehelikopter geben. Der bekannte Bolsterner Weihnachtsmarkt findet wie immer am Vorabend von Heiligabend, am Sonntag, 23. Dezember, ab 16 Uhr auf dem Kirchplatz statt. In diesem Jahr stimmen die Bolsterner Chöre und Musiktreibende um 15 Uhr in der St. Gallus-Kirche mit dem „Konzert zum Weihnachtsmarkt“ musikalisch auf den Abend und das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Einhart: Am Samstag, 1. Dezember, findet ab 15.30 Uhr der Weihnachtsmarkt am Bürgerhaus „d’Schual“ in Einhart statt. Es werden Bastelarbeiten, Weihnachtliches und Holzsägearbeiten aus dem Ort angeboten. Außerdem gibt es wieder den Versteigerungsstand. Der komplette Erlös geht an verschiedene soziale Projekte.

Gammertingen: Der Gammertinger Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 1. Dezember, von 15 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr auf dem großen Schlossplatz vor dem Rathaus statt. Abgesehen von den 20 Ständen auf dem Platz gibt es einen Kunsthandwerkermarkt im Rathaus und eine Weihnachtsbaumallee mit mehr als 20 Bäumen entlang der Hohenzollernstraße. Diese werden von Gammertinger Vereinen weihnachtlich geschmückt und bleiben bis Dreikönig stehen.

Habsthal: In einem Teil des Kreuzgangs des Klosters Habsthal wird am kommenden Samstag um 10 Uhr eine Krippen- und Tapisserienausstellung eröffnet. Die Gobelin-, Kelim- und Knüpfteppiche, zum Teil mit christlichen Motiven, sind alle von Hildegard Igel handgefertigt. Die Ausstellung wird von einer Cellistin musikalisch begleitet. Zeitgleich finden rund um den Klosterladen Vorführungen von Web- und Flechthandwerkern statt, individuelle Töpferware, adventliche Floristik, Geschenke und Kerzen der Werkstätten Hermannsberg werden verkauft. Im Weingewölbe lagern die Weine einer Klosterkellerei und im Klosterladen werden klostereigene Produkte, Bücher und Karten angeboten.

Hechingen: Der königliche Weihnachtsmarkt auf der Burg Hohenzollern gilt als einer der schönsten Märkte in Deutschland. Dieses Jahr findet er von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, und von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Dezember, statt. Die Veranstalter versprechen eine imposante Lage und eine malerische Erscheinung der Burg, die für ein einzigartiges Ambiente sorgen sollen. Freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr präsentieren zahlreiche Anbieter eine Auswahl an besonderen Accessoires und ausgefallenen Köstlichkeiten.

Herbertingen: Am zweiten Adventssamstag, 8. Dezember, veranstaltet die Gemeinde Herbertingen gemeinsam mit verschiedenen örtlichen Vereinen und Privatpersonen den diesjährigen Advent am Krähenbach vor dem und im Rathaus in Herbertingen. Am Samstag ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges kulinarisches Angebot, aber auch Weihnachts- und Dekorationsartikel, musikalische Unterhaltung und Angebote für Kinder.

Hornstein: Zum 13. Mal findet am 8. und 9. Dezember der Weihnachtsmarkt vor der romantischen Kulisse der Ruine Hornstein statt. Fleißige Hände fertigen derzeit Girlanden aus Tannenreisig an, die dann das Burgtor schmücken sollen. Die Besucher können sich auf eine einzigartige Atmosphäre mit Lichtern und Musik, die Weihnachtskrippe in der Schlosskapelle mit Wessobrunner Stuck sowie kulinarische Köstlichkeiten freuen: Die Landfrauen backen im eigenen Holzofen frische Dennetle, der Förderverein Ruine Hornstein bietet unter anderem Gulaschsuppe und Rote Wurst an. An den Marktständen werden Kunsthandwerk und weihnachtliche Artikel angeboten. Von der Bühne erklingt musikalisches Programm und im Turmzimmer wartet ein kleines Kinderprogramm auf die kleinen Gäste. Außerdem wird es einen himmlischen Briefkasten geben. Kinder können Gebasteltes, Gemaltes oder Wunschzettel fürs Christkind in einem Umschlag einwerfen. Die Post wird weitergeleitet und ganz bestimmt beantwortet werden. Frankiert sein braucht der Brief nicht, aber der Absender muss unbedingt draufstehen, damit die Antwort auch den Weg zurückfindet. Auch der Nikolaus wird vor Ort sein und selbstgemachte Leckereien an die Kinder verteilen. Geöffnet hat der Markt am Samstag, 8. Dezember, 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 9. Dezember, 11 bis 18 Uhr.

Königseggwald: Der Weihnachtsmarkt findet nicht mehr auf dem Gelände der Firma Michel statt, sondern in der Tenne von der Walder-Brauerei. Am Freitag, 30. November, bieten ab 16 Uhr 20 Aussteller ihre Waren aus der Region an. Tanzgruppe und Fanfarenzug werden auftreten, im Außenbereich wird es eine Feuerstelle und ein Gehege mit Tieren geben. Es werden Spenden für die Flutopfer in Indien gesammelt.

Mengen: Der Weihnachtsmarkt in Mengen findet am Samstag, 30. November, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 1. Dezember, von 12 bis 21 Uhr in der Mengener Innenstadt statt. Es gibt rund 50 Stände von Privatpersonen, Schulen, Vereinen und gewerblichen Händlern. In einer kirgisischen Jurte werden Märchen erzählt, es gibt eine lebende Krippe an der Martinskirche sowie eine Weihnachtsbäckerei, die am Samstag von 14 bis 17 Uhr im Zelt an der Kronenstraße angeboten wird. Der Nikolaus wird auf dem Markt unerwegs sein und am Freitag können im Zelt in einer Fotobox individuelle Weihnachtskarten selbst gestaltet werden. An beiden Markttagen bietet die Stadt auf der Bühne an der Martins-kirche ein Musik- und Kulturprogramm an.

Meßkirch: Rund um das Schloss in Meßkirch gibt es am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, die Schlossweihnacht. Am Samstag beginnt sie um 15 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. An beiden Tagen gibt es eine lebensgroße Krippe mit echten Tieren und lebensgroßen Krippenfiguren zu bestaunen und am Lagerfeuer kann Stockbrot gegrillt werden. Am Sonntag freut sich die Eselkutsche des Esel- und Schafhofs Boll auf die kleinen Fahrgäste. Kinder unter drei Jahren können sich im Schlosskindergarten eine „kleinen Auszeit“ nehmen, außerdem gibt es im Kindergarten ein Bilderbuchkino. Kinder können sich ihre eigene Krippe bauen, Kerzenziehen oder die „Druckwerkstatt“ bedienen.

Ostrach: Der Ostracher Advent findet am Samstag, 8. Dezember, von 11 bis 21 Uhr auf dem Herbert-Barth-Platz statt. Auf dem Gelände hinter dem Rathaus gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot, aber auch Weihnachts- und Dekorationsartikel. Auf einer Bühne gibt es ein Unterhaltungsprogramm.

Rulfingen: Der Weihnachtsmarkt in Rulfingen findet am Samstag, 8. Dezember, von 16 bis 22 Uhr auf dem Rathausplatz in Rulfingen statt. Er wird von der örtlichen Jugend organisiert, der komplette Erlös kommt den Jugendkassen der teilnehmenden Vereine zugute. Die Jugendkapelle spielt weihnachtliche Lieder und die Kinder aus dem Kindergarten Löwenzahn haben eine Aufführung vorbereitet.

Scheer: Der „kürzeste Weihnachtsmarkt der Region“ findet am Sonntag, 16. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Hirschplatz in Scheer statt. Es spielt die Jugendkapelle Muskitos, die Kindergärten führen etwas auf und die Jugendbeteiligung Scheer trägt die Weihnachtsgeschichte vor. Die Besucher werden an den Ständen der Vereine mit Speisen, Glühwein und Gebasteltem versorgt. Schüler der Gräfin-Monika-Schule tragen auf Wunsch Gedichte und Lieder vor. Walter Lindner bringt seine Holz- und Krippenfiguren mit. Der Nikolaus wird kleine Gaben an die Kinder verteilen. Der Erlös ist für das Kinderhaus, die Grundschule und die Jugendbeteiligung bestimmt.

Sigmaringen: Am 7. Dezember wird die Eisbahn „Sig on Ice“ um 14 Uhr von Bürgermeister Marcus Ehm und dem Stadtmaskottchen Sigi eröffnet, ab 19 Uhr findet dort die Radio 7 Eisdisco statt. Die Eisbahn ist bis zum 6. Januar auf dem Marktplatz aufgebaut. Am Samstag, 8. Dezember, findet dort der Aktionstag der „Schwäbischen Zeitung“ mit Maskottchen Paula Print statt (12 bis 16 Uhr). Am 12. Dezember heißt es: „Circus of Fire“, wenn um 19 Uhr die Jugendlichen des Hauses Nazareths ihre Feuerkünstle unter Beweis stellen. Am 15. Dezember findet ab 19 Uhr die „Alfons (on the) rocks - Eisdisco“ statt. Stimmungsvolle Eiszeit mit der Alphorngruppe Meßkirch ist am 20. Dezember um 19 Uhr angesagt. Zur Après-Ski-Party mit DJ Enable werden am 22. Dezember ab 19 Uhr Partyschlager gespielt, zur Ü-30-Party am 29. Dezember ab 19 Uhr sind alle Altersklassen willkommen. Am 30. Dezember um 19 Uhr präsentiert Gaukler Fraxinus sein Feuerspektakel. Am 5. Januar um 19 Uhr heißt es: Musik Made in Germany. Abschluss der Eisbahn ist am 6. Januar mit Clown Klausi Klücklich um 13 Uhr. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag: 10 bis 22 Uhr. Sonntag: 11 bis 21 Uhr. 24. und 25. Dezember geschlossen. Zweiter Weihnachtsfeiertag: 13 bis 21 Uhr, Silvester: 10 bis 16 Uhr. Neujahr: 13 bis 21 Uhr, Heilige Drei Könige: 11 bis 21 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine findet am Samstag, 1. Dezember, von 9 bis 18 Uhr in der Innenstadt statt. Dort gibt es handgemachte Dekorationsartikel, Kerzen und Adventskränze, Leckereien und Geschenke – auch ein Kaffeebus, südamerikanische Gerichte und ein Baumkuchenbäcker sind mit dabei. Dieses Jahr bieten gleich zwei Imkereivereine Leckereien rund um heimischen Honig sowie Kerzen und Teelichte aus Bienenwachs, selbstgetöpferte Lichtschalen und dekorative Tonwaren an. Auch Hilfsorganisationen sind dabei.

Am Sonntag, 2. Dezember, feiert der Männergesangsverein Schmeien in der Schmeientalhalle ab 16 Uhr den dörflichen Advent. Die Dorfweihnacht Laiz findet am Samstag, 8. Dezember, ab 16 Uhr statt. Am selben Tag ist das Winterdorffest der Vereine auf dem Burgplatz in Jungnau (ab 17 Uhr). Und am Samstag, 15. Dezember, findet der traditionelle dörfliche Advent in Unterschmeien statt.

Veringendorf: Der Bauförderverein St. Michael lädt zum Dorfadvent in Veringendorf ein. Dieser findet am Samstag, 8. Dezember, rund ums Pfarrhaus statt. Die Musikgesellschaft Veringendorf tritt auf und der Kindergarten versteigert kleine Kunstwerke. Darüber hinaus gibt es in den Hütten vor dem Pfarrhaus viele weitere Arbeiten von Kunsthandwerkern zu kaufen. Waffeln und Glühwein sind ebenfalls im Angebot. Der komplette Erlös kommt dem Bauförderverein zugute, der Geld für die Renovierung der Pfarrkirche sammelt.