Das sind die Verlierer des Jahres im Kreis Sigmaringen

Rückblickend zeigt sich, die vergangenen Monate sind auch geprägt durchs Wegkommen. Zwei Städte verlieren ihre Krankenhäuser, Ortsteile ihre Ortsschilder, andere ihre Posten und eine Gemeinde vielleicht noch viel Geld. Und das ist noch lange nicht alles.

Hochzeitsfeier endet im Desaster

Das Feuer zerstört eine kombinierte Lagerhalle und ein Verwaltungsgebäude der größten Gammertingen Firma Reifen Göggel. (Foto: SDMG Kohl)

Wenn der schönste Tag des Lebens in eine Horror-Nacht übergeht: Die Hochzeitsfeier des Gammertinger Reifenhändlers Bruno Göggel nimmt im Juli ein jähes Ende, nachdem ein Feuerwerk einen Großbrand auslöst und Teile der Firma des Bräutigams in Schutt und Asche legt. Es gibt mehrere Verletzte. Der Schaden wird auf bis zu 25 Millionen Euro geschätzt.

Kurze Zeit später werden Göggel und der Gammertinger Bürgermeister Holger Jerg von einem Norddeutschen angezeigt (unter anderem wegen „des Verdachts des mindestens grob fahrlässigen Herbeiführens eines Großbrandes“), Anwohner sind verärgert. Auch das Landratsamt wird tätig, analysiert Rußpartikel und warnt vor dem Verzehr von rußbehaftetem Obst und Gemüse - und gibt wenig später Entwarnung.

Zwei Krankenhäuser schließen

Nach 108 Jahren ist das Krankenhaus in Bad Saulgau Geschichte. (Foto: Sebastian Winter)

In Sachen Krankenhaus schaut es in Bad Saulgau und Pfullendorf düster aus. Ende November macht die Klinik in Bad Saulgau nach 108 Jahren dicht, kurz davor trennt sich der Klinikbetreiber SRH dort auch noch von zwei leitenden Ärzten – nach Sigmaringen wechseln sie folglich nicht. In Pfullendorf gehen die Lichter schon im Oktober aus. Unter anderem wegen Personalmangel und Ausfällen bei der Belegschaft.

Eine Gemeinde steht vor Gericht

Die Richterin deutete schon in ihrer Einschätzung der Sache eine Entscheidung zugunsten des Eigentümers an. (Foto: Volker Hartmann/dpa)

Das Landgericht Ravensburg verurteilt im März die Gemeinde Ostrach zur Zahlung einer Vertragsstrafe von 100.000 Euro an einen Grundstückseigentümer. Der Grundbesitzer hatte der Gemeinde 2016 eine Waldfläche für 22.000 Euro verkauft.

Im Kaufvertrag wurde jedoch festgehalten, dass die Gemeinde ihm eine Vertragsstrafe bezahlen muss, wenn sie ihm nicht innerhalb einer dreijährigen Frist geeignete Ackerflächen als Ausgleich zum Kauf anbietet. Hat sie nicht. Dafür aber Berufung eingelegt. Im kommenden Jahr geht der Rechtsstreit weiter.

Die Baustelle vor der Haustür

Die Hauptstraße ist monatelang eine riesige Baustelle. (Foto: Peggy Meyer)

Verkehrsberuhigter Bereich – wer wünscht sie ihn nicht vor der Haustür. Die Laizer mussten und müssen ihn zwangsweise hinnehmen, schließlich ist die Sanierung ihrer Hauptstraße wegen Verzögerungen nach wie vor nicht abgeschlossen.

Einzelhändler beklagen deutliche Umsatzeinbußen, die Firma Eisele muss den Bau ihres Verwaltungsgebäudes verschieben und die Anwohner der Donautalstraße ächzen unter der Umleitung. Kurz vor Heiligabend wird die Sperrung aufgehoben - Ende Januar kehrt sie voraussichtlich zurück.

Ein Kommandant muss gehen

Nach 25 Jahren im Amt gibt das Landratsamt die Ablösung des Kreisbrandmeisters Michael Hack bekannt. (Foto: Feuerwehr)

Nach fast 25 Jahren als Kreisbrandmeister nimmt Michael Hack im August seinen Hut – oder muss ihn vielmehr nehmen. Anfang des Jahres wird ein Schreiben an Feuerwehren und Bürgermeister öffentlich, in dem die Landrätin mitteilt, dass Hack seine Funktion „ab sofort und bis auf Weiteres“ nicht mehr ausüben werde.

Wenige Monate später versetzt ihn Stefanie Bürkle gegen seinen Willen in den Ruhestand. Nachdem der Posten inzwischen neu besetzt ist, kämpft der Ehemalige um seine Pensionsansprüche.

Die Plage des Verschwindens

Wird oft gestohlen: Das Ortsschild von Bierstetten. (Foto: Dirk Thannheimer)

„Es ist schon lange nicht mehr witzig“, findet Markus Knoll. Seines Zeichens Ortsvorsteher von Bierstetten. Bei was Knoll (und wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung) das Lachen vergeht: Diebstahl. Dazu kommt es im Ort aber regelmäßig, denn immer wieder verschwinden die Ortsschilder.

Im Januar werden innerhalb von vier Tagen drei Schilder abmontiert. Ähnlich geht’s übrigens auch den Bürgern des Ostracher Ortsteils Dichtenhausen, auch hier verschwinden immer wieder Ortsschilder.

Der Kreis hat die höchste Corona-Inzidenz

Der Kreis Sigmaringen liegt bei der Corona-Inzidenz in Deutschland zwischenzeitlich an der Spitze. (Foto: Felix Kästle/dpa/Montage: sz)

Spitzenreiter und trotzdem Verlierer: Ende März (ja, 2022) vermeldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Sigmaringen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3614,5. Höher ist sie zu diesem Zeitpunkt in keinem anderen Kreis in Deutschland. Kurz vor Heiligabend 2022 liegt sie nur noch bei 119.

Um wieder einen negativen Spitzenplatz zu erreichen, müsste sie zu diesem Zeitpunkt den niedersächsischen Landkreis Schaumburg (795) übertreffen.

