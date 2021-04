Die Sigmaringer Unfallchirurgie hat einen neuen Chef

Dr. Matthias Baumann hat am 1. April die chefärztliche Leitung der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in den SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen übernommen. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Der Klinikname wird um „Sporttraumatologie“ erweitert. Er folgt damit auf Dr. Ernst-Wilhelm Bräuchle, dessen Vertrag nach 22 Jahren unfreiwillig nicht verlängert wurde.

Baumann ist gebürtige Stuttgarter und Facharzt für Chirurgie sowie Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Weiterbildung für Spezielle Unfallchirurgie. Der 49-jährige Mediziner verfügt auch über die Zusatzqualifikationen Sportmedizin, Notfallmedizin/Leitender Notarzt, Alpinmedizin und ist ATLS Provider (Anm. d. Red: Schockraummanagement schwerverletzter Patienten).

Klinik erweitert Behandlungsspektrum

„Ich freue mich, dass wir Herrn Dr. Baumann für die Chefarztposition gewinnen konnten. Dank seiner breit gefächerten Qualifikationen können wir für unsere Patienten jetzt das Behandlungsspektrum, insbesondere in der Sporttraumatologie und Sportmedizin, erweitern“, sagt Dr. Jan-Ove Faust, Geschäftsführer der SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen und MVZ Tochtergesellschaften.

Dr. Matthias Baumann absolvierte sein Medizinstudium an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und an der Université de Montpellier in Frankreich, im Jahr 2000 folgte die Promotion. Seine Facharztausbildung absolvierte er in Zürich, Friedrichshafen und Tübingen.

Spezialist für Unfall und Ellenbogenchirurgie

Anschließend war er Oberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie/Orthopädie in den Kreiskliniken Esslingen. Seit 2015 arbeitete er in seinem Fachbereich als Oberarzt in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen.

Der neue Chefarzt ist auf die klinischen Schwerpunkte Unfallchirurgie und Ellenbogenchirurgie spezialisiert. Hinzu kommt die Sporttraumatologie, die auf die Diagnose und Behandlung von Verletzungen und degenerativen Erkrankungen als Folge sportlicher Aktivitäten ausgerichtet ist.

Baumann begleitete als Expeditionsarzt Himalaya-Expeditionen und war Arzt der Deutschen Olympiamannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Er ist mehrfacher Baden-Württembergischer Meister im Ringen, erreichte bei einer seiner Mount Everest-Expeditionen 8650 Höhenmeter und ist Ironman Hawaii Finisher.