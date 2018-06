Die Tourist-Info zieht vom Leopoldplatz ins Rathaus

Schluss mit „Exklaven“: die Stadtverwaltung überplant die gegenwärtige Raumsituation ihrer Standorte. Aus Platzgründen sollen die Stadtwerke aus dem Rathaus aufs Kasernenareal ziehen, dafür kommen Tourist-Info, Integrationsbeauftragte und Klimaschutzmanagerin im Herz der Stadtverwaltung unter. Zuletzt war es sehr eng im Rathausneubau geworden, der vor 15 Jahre bezogen wurde. Der Gemeinderat erteilte seine Zustimmung einstimmig.

Laut dem Leiter der Stadtwerke, Bernt Aßfalg, stoßen Stadtwerke als auch Stadt an ihre Grenzen, da der Betriebsablauf bei den Stadtwerken zunehmend beeinträchtigt und Synergieeffekte nicht angemessen erzielt werden könnten. Das Hauptproblem der Stadtwerke bestehe im technischen Bereich, da es für eine steigende Anzahl an Mitarbeitern (mittlerweile 45) an Raum fehle und die räumliche Trennung der Technikstandorte an der Bad- und an der Mühlstraße aus betriebstechnischer Sicht unglücklich sei. Zudem fehle es an beiden Standorten an angemessenen Schulungsräumen sowie zeitgemäßen Dusch- und Waschmöglichkeiten für die nicht selten schweren körperlichen Anstrengungen bei der Arbeit der Netzmonteure auf den Baustellen vor Ort.

Im Fokus der Konzeption stehe die Zusammenlegung größtmöglicher Bereiche der Stadtwerke an einem Ort. Für einen Umzug der Stadtwerke auf das Kasernengelände eigne sich das Gebäude 22 b an der Westseite des Areals nahe der Wirtschaftsförderung sowie zusätzlich ein BImA-Lagergebäude, Halle 110a genannt. Dafür spreche neben den vergleichsweise wirtschaftlich günstigen Voraussetzungen im Vergleich zu einem Neubau (die Stadt rechnet für beide Gebäude mit einem Kaufpreis von etwa 730 000 Euro) sowie die räumliche Lage am Eingangstor eines Konversionsquartiers.

Für die Stadtwerke biete die Umgebung von Hochschule, Hamcos und Innocamp ein optimales Umfeld, um sich als innovatives Unternehmen zu präsentieren. Im Rahmen des Standortkonzeptes erfahre auch die Nutzung der Räumlichkeiten des Hauses am Leopoldplatz 4 eine Veränderung. Dort soll zukünftig der Thekenbereich des Service-Centers der Stadtwerke untergebracht werden, der übrige Betrieb einschließlich des Vertriebsleiters wechsle auf das Kasernengelände. Im Rathaus erfahre das Erdgeschoss durch den Auszug der kaufmännischen Abteilung des Service-Centers eine positive Veränderung, da Tourist-Information, Bürgerbüro sowie die Büros der Integrationsbeauftragten und der Klimaschutzmanagerin kundenfreundlich für Bürger und externe Besucher an einer Stelle komprimiert werde. Laut Werkleiter Aßfalg soll die Realisierung des Standortkonzeptes Ende 2019 erfolgen.

Sowohl Alexandra Hellstern-Missel (CDU), die sich über den Umzug der Integrationsbeauftragten „ins Herz der Stadt, wo sie hingehört“ erfreut zeigte, als auch Matthias Dannegger (FW), der die Synergieeffekte des geplanten Umzugs auf das Kasernengelände hervorhob, beurteilten das Konzept positiv.