Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Unaufhaltsam rückt das Wochenende näher, Pläne wollen geschmiedet werden. Lust auf Party? Da haben wir was im Angebot. Lieber Musik und deftiges Essen? Auch damit kann gedient werden. Oder doch lieber mal richtig viele Vögel anschauen? Kein Problem, das ist dieses Wochenende ebenfalls möglich. Es ist aber noch mehr geboten. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Redaktion den Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Time Change Party in Inneringen

Wann: Samstag, 29. Oktober, ab 20.30 Uhr

Wo: Albhalle, Inneringen

Eintritt: 5 Euro

Zeitumstellung? Nicht ohne eine Party! In Inneringen findet am Samstag wieder einmal die Time Change Party statt. Also Tanzschuhe schnüren und ab in eine lange Nacht. DJ Scody versorgt das Publikum mit der passenden Musik.

Hubertusfeier auf der Ruine Hornstein

Wann: Sonntag, 30. Oktober, 16.30 Uhr

Wo: Ruine Hornstein

Eintritt: kostenlos

Die Binger Jagdhornbläser "Hubertus Gruß" veranstalten auf der Ruine eine Hubertusfeier. Anschließend gibt's Wildbratwürste und Getränke. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, bei schlechtem Wetter werden Zelte aufgestellt.

Songslam in Jungnau

Wann: Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr

Wo: Gasthaus Traube, Junganu

Eintritt: kostenlos

Nichts weniger als das "Mega-Event des Jahres" wird auf der Einladung zum Jungnauer Songslam versprochen. An wen schlussendlich der Pokal geht, das entscheidet das Publikum per Applaus. Holt ihn vielleicht sogar Ortsvorsteher Anton Fetscher mit einer Rap-Einlage? Oder einem schmissigen Schlagerhit? Das muss vor Ort geklärt werden.

Sanfte-Töne-Festival in Rulfingen

Wann: Samstag, 29. Oktober, 18.30Uhr

Wo: Alte Kirche, Rulfingen

Eintritt: 20 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Neher in Rulfingen, der Buchhandlung Wortgewandt in Mengen, der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen sowie HIER online.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet in der Rulfinger wieder das Sanfte-Töne-Festival statt – und verspricht mit einer hochkarätigen Besetzung einen unterhaltsamen Abend. Neben Kieran Goss und Annie Kinsella treten zudem Rainee Blake. Singer-Songwriter Guido Goh und Franzi auf.

+++ Mehr zu den Künstler lesen Sie HIER +++

Freestyle-Improshow im Alten Schlachthof

Wann: Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr

Wo: Alter Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos, Reservierung hier online möglich

Die Gruppe SpielTrieb bietet „Theater aus dem Nichts“. Jede Show ist ein Wechselbad der Gefühle, eine emotionale Achterbahnfahrt. Kein Abend ist wie der andere, denn jede Szene, jedes Lied, jedes Gedicht entsteht auf Zuruf frei improvisiert vor den Augen des Publikums, heißt es auf der Homepage der Gruppe. Und weiter: "Zwischen virtuosem Spiel und grandiosem Scheitern besteht dabei nur ein schmaler Grat. Denn wo nichts sicher ist, ist alles möglich."

Weinfest in Hundersingen

Wann: Sonntag, 30. Oktober, ab 11.30 Uhr

Wo: Buwenburghalle, Hundersingen

Eintritt: kostenlos

Kein Wochenende ohne Fest! Der Musikverein Hundersingen-Beuren feiert deshalb mit seinen Gästen am Sonntag ein Weinfest. In Buwenburghalle spielt der Musikverein Blochingen von 11.30 bis 14 Uhr zünftig auf. Liebhaber deftiger Speisen sollen beim Weinfest voll auf ihre Kosten kommen. Der Mittagstisch wird ab 11.30 Uhr serviert. Auf der Speisekarte stehen Kesselfleisch mit Kraut, Schlachtplatte, Blut- und Leberwurst mit Kraut, Kasslerbraten mit Pommes und Salat, paniertes Schnitzel ebenfalls mit Pommes und Salat, Schnitzelwecken oder auch nur eine Portion Pommes. Die Gerichte werden bis zum Festende angeboten.

Von 15.30 bis 16.30 Uhr spielt die Jugendkapelle Hundersingen-Blochingen, zum Festausklang übernehmen ab 17.30 Uhr die Wilfinger Musiker.

House Kultur in Sigmaringen

Wann: Freitag, 28. Oktober, 22 Uhr

Wo: Alfons X, Bahnhofstraße 7, Sigmaringen

Eintritt: 6 Euro

DJ Sany Sel führt die Gäste des Alfons X an 22 Uhr in die House Kultur ein.

Vogelschau in Herbertingen

Wann: Sonntag, 30. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Wo: Alemannenhalle, Herbertingen

Eintritt: kostenlos

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hält Herbertinger Vogelzuchtring wieder eine Vogelschau abhalten. Parallel dazu findet die Vereinsmeisterschaft des Vogelzuchtrings statt, bei der über 200 Tiere den Richtern vorgeführt und dann prämiert werden. Sie alle werden in der eintägigen Schau zu bewundern sein, genauso wie die prachtvollen Exemplare in den Ausstellungsvitrinen. Insgesamt können so laut Vereinschef 250 Vögel in präsentiert werden.

Die Auswahl ist riesig und es wird ein großes Spektrum der Vögel rund um den Erdball zu sehen sein. Ob Kanarienvögel, Sittiche, Papageien und Exoten, sie alle werden in Käfigen und Großvolieren zur Schau gestellt. Zudem gibt es einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.