Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Schluckspechte und Feierwütige müssen sich am Wochenende wohl einen Gang zurückschalten. Feste und Partys sind Mangelware. Dafür wird unter anderem eine neue Ausstellung eröffnet, der Wendelinusritt darf wieder stattfinden. Außerdem wagen sich Sigmaringer Schüler an das Abenteuer Zirkus und bieten Aufführungen an. Wenn das nichts ist. Es ist aber noch mehr geboten. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Redaktion den Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Zungenspitzer-Festival in Veringenstadt

Wann: Freitag, 21. Oktober, Samstag, 22. Oktober und Sonntag, 23. Oktober, jeweils ab 19 Uhr

Wo: Turn- und Festhalle Veringenstadt

Eintritt: Alle drei Abende 29 Euro, einzelne Abende 15 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse. Karten sind auch HIER online erhältlich oder telefonisch unter 0176/66624482

Beim Zungenspitzer-Fesatival stehen an drei Abenden Kabarettistinnen und Comedians auf der Bühne. Den Anfang machen am Freitag Tina Häussermann und Uli Höhmann. Samstagabend übernehmen Christin Henkel und Fabian Schwarz. Zum Finale am Sonntag stehen Martin Herrmann und Paul Schepansky auf der Bühne.

Vernissage von Pop-Art-Künstler Devin Miles

Wann: Sonntag, 23. Oktober, 11.15 Uhr

Wo: Galerie "Alter Löwen", Pfullendorf

Eintritt: kostenlos

"Devin Miles – Legends Never Die“ ist der Titel der neuen großen Ausstellung in der städtischen Galerie „Alter Löwen“ in Pfullendorf, die am Sonntag im Beisein des Künstlers eröffnet wird. Devin Miles sagt laut Presseinfo: „Meine Werke berühren die Menschen, weil sie Geschichten erzählen.“ Seine Kunstwerke hängen in der Kunstsammlung Würth und im Berliner Rathaus. Sie reisen auf 14 Kreuzfahrtschiffen um die Welt und sind in Galerien von New York bis St. Tropez vertreten.

Der Hamburger Künstler gilt als bedeutendster und zugleich erfolgreichster Vertreter der Contemporary German Pop Art. Collagen sind das Ergebnis seiner selbst entwickelten Technik aus Handsiebdruck, Airbrush, Fotografie und Malerei auf speziellen Untergründen

Patiententag in Sigmaringen

Wann: Samstag, 22. Oktober, ab 10 Uhr

Wo: Stadthalle, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Im Eingangsbereich können Patienten Angehörige oder Interessierte Fragen auf einen Zettel schrieben, die am Mittag beim Podium von den Experten beantwortet werden. Gastgeber sind die psychosoziale Krebsberatung, die Angelo Stiftung, der onkologische Schwerpunkt der SRH mit Frau Dr. Käfer und die Selbsthilfegruppen für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen.

Die Schirmherrin ist Gerlinde Kretschmann, zu Gast ist unter anderem Prof. Dr. med. Jens Huober, der in der Schweiz das Brustzentrum leitet.

Konzert des Landesjugendposaunenchors

Wann: Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr

Wo: Kreuzkirche, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Die Sigmaringer Bläser des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde feiern ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem Konzert und Festgottesdienst. Die Musik gibt's bereits am Samstagabend ab 19 Uhr, der Gottesdienst folgt am Sonntag, 23. Oktober, um 10 Uhr.

Wendelinusritt in Beuren

Wann: Sonntag, 23. Oktober, 13.30 Uhr

Wo: Aufstellungswiese, Ortsausgang Beuren Richtung Hundersingen

Eintritt: kostenlos

Der traditionelle Wendelinusritt in Beuren kann nach zwei Jahren wieder in gewohnter Form stattfinden, nachdem die Reiterprozession aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ganz abgesagt werden musste und im Jahr darauf nur unter erschwerten Bedingungen organisiert werden konnte.

Los geht es um 13.30 Uhr an der Aufstellungswiese am Ortsausgang Richtung Hundersingen. Für die Beurener Bevölkerung beginnt der Festtag des Heiligen Wendelin bereits um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Während der Reiterprozession findet um 14 Uhr für die im Dorf Gebliebenen eine Wallfahrtsandacht in der Kapelle statt. Ab 18 Uhr gibt es im Bürgersaal ein Vesper und einen gemütlichen Ausklang des Tages.

Tag der offenen Tür im HZG

Wann: Freitag, 14. Oktober (14 bis 18 Uhr) und Samstag, 15. Oktober (11 bis 16 Uhr)

Wo: Hohenzollern-Gymnasium, Sigmaringen

Eintritt: 5 Euro, Restkarten an der Abendkasse

Das Sigmaringer Hohenzollern-Gymnasium lädt zum Tag der offenen Tür ein, bei dem viele Aktionen warten - unter anderem Zirkus-Aufführungen der Schüler. Die Aufführungen finden Freitag um 15 und 17.30 Uhr statt sowie Samstag um 11 und 14 Uhr.