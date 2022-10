Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Shoppen, shoppen, Schoppen trinken. Böte sich an, denn das kommenden Wochenende steht vor allem im Zeichen der verkaufsoffenen Sonntage und Herbst bzw. Weinfeste. Aber auch abseits von Bierbänken und Konsumabsichten steht viel an in den kommenden Tagen. Als kleine Entscheidungshilfe hat sich die Redaktion abermals die Mühe gemacht und die Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Fest der Kulturen in Sigmaringen

Wann: Sonntag, 16. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Wo: Innenstadt Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Unter dem Motto „Gemeinsam genießen, erleben und kennenlernen“ ist das Fest der Kulturen ein Fest der Begegnung, des Austauschs und Zusammenkommens. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Besucherinnen und Besucher können ein Bühnenprogramm mit Musik und Tanz für die ganze Familie bestaunen und lokale und internationale Köstlichkeiten genießen. Zusätzlich informieren Vereine, Organisationen und Initiativen über sich und ihre Arbeit. Neben Mitmach-Aktionen und einer großen Spielstraße wird auch Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes zum Verkauf angeboten.

Laut Mitteilung gibt es türkische, indische und vietnamesische Spezialitäten, Schupfnudeln, Veggiepfanne, Grillgut, verschiedene Crêpes, Bananenchips, Tee- und Kaffeespezialitäten und vieles mehr.

Auf der großen Bühne am Rathausplatz werden internationale Tänze, Livemusik und verschiedene Aufführungen geboten. Außerdem sind Mitmach-Aktionen für Groß und Klein angekündigt wie eine große Spielstraße mit Spielen aus aller Welt, Glücksrad, Dosenwerfen, Basteln und Malen für Kinder, Erste Hilfe für Kinder, Feuerwehrauto und viele weitere Aktionen.

Verkaufsoffene Sonntage

Wann: Sonntag, 16. Oktober, 13 bis 18 Uhr

Wo: Pfullendorf, Bad Saulgau, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Gleich in drei Städten im Kreis macht der Einzelhandel die Türen auch am Sonntag auf. Flankiert von anderen Veranstaltungen gibt es in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau verkaufsoffene Sonntage.

In Pfullendorf gibt es ein Familienprogramm und einen Medienflohmarkt in der Stadtbücherei und einen Tag der offenen Tür in der Kinder- und Jugendkunstschule.

In Bad Saulgau wird der verkaufsoffene Sonntag bereits ab 11 Uhr vom Gesundheitsforum im Stadtforum mit zahlreichen Vortrag rund um das Thema Gesundheit umrahmt. Sigmaringen feiert nebenher das Fest der Kulturen.

Herbst- und Weinfest in Marbach

Wann: Sonntag, 16. Oktober, ab 11.30 Uhr

Wo: Mehrzweckhalle Marbach

Eintritt: kostenlos

Traditionell beginnt die Sause am Sonntag mit einem zünftigen Frühschoppen um 11.30 Uhr - musikalische begleitet von der Nachbarkapelle Moosheim-Tissen. Um 14 Uhr tritt der Kinderchor "Junge Stimmen" aus Hohentengen auf. Ab 18 Uhr liefern die Lokalmatadoren des Musikvereins Marbach ab und um 18.30 Uhr startet die volkstümliche Hitparade, bei der die Gäste ihre Lieblingstitel wählen dürfen.

Gebrauchtwarenbörse in Pfullendorf

Wann: Samstag, 15. Oktober, 9 bis 11 Uhr

Wo: Stadthalle, Pfullendorf

Eintritt: Kinder bis 12 Jahre ein Euro, Kinder ab 13 Jahren und Erwachsene vier Euro

Veranstaltet wird die Börse von einigen Damen der FWV Pfullendorf in Zusammenarbeit mit der Kasimir-Walchner-Schule und der Stadt Pfullendorf. Die Annahme der Waren erfolgt am Freitag davor in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Bei dieser Veranstaltung können funktionsfähige Gebrauchsgegenstände abgegeben und kostenlos mitgenommen werden.

Erwünscht sind Haushaltsartikel, Haushaltstextilien, Spielzeug, Bücher, Zimmerpflanzen, Taschen, Schallplatten, CDs, Werkzeuge, Gartengeräte, Kleinmöbel und vieles mehr. Autositze für Kinder müssen die aktuellen Sicherheitsnormen erfüllen. Kleidungsstücke werden keine angenommen.

Möbel, Matratzen oder Großgeräte dürfen nicht angeliefert werden, können aber an einer Info-Wand als Aushang zur Abholung angeboten werden. Bei allen Besuchern wird eine geringe Eintrittsgebühr erhoben. Dieses Geld geht mit allen Spenden an einen gemeinnützigen Zweck.

Hauptübung der Feuerwehr in Mengen

Wann: Samstag, 15. Oktober, 15 Uhr

Wo: Kreuzplatz, Mengen

Eintritt: kostenlos

Erst stoßen auf der Hauptstraße ein Auto und ein Radfahrer zusammen und dann bricht auch noch in einem Wohn- und Geschäftshaus am Riedlinger Tor in der Mengener Innenstadt ein Brand aus. Ein solches Szenario, bei dem rund 70 Einsatzkräfte verschiedener Wehren und des Deutschen Roten Kreuzes benötigt werden, hat sich die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mengen für ihre Hauptübung vorgenommen.

Um 14.30 Uhr wird am Rettungszentrum angetreten, ab 15 Uhr können Zuschauer am Kreuzplatz zunächst die Übung der Jugendfeuerwehr verfolgen und danach die der aktiven Wehr. Zuschauer, die sich auf dem Kreuzplatz einfinden, werden viel zu sehen haben - Stichwort Spezialeffekte.

Oktoberfest in Ostrach

Wann: Freitag, 14. Oktober und Samstag, 15. Oktober, jeweils ab ab 20 Uhr)

Wo: Buchbühlhalle Ostrach

Eintritt: Freitag (Vorverkauf 18 Euro/Abendkasse 22 Euro), Samstag (Vorverkauf 10 Euro/Abendkasse 13 Euro)

Bevor in Ostrach angezapft wird, schicken die Sportler des FC Ostrach am Freitagabend Kabarettistin Rosemie Warth auf die Bühne. Musikalisch wird es dann am Samstagabend mit Albsound. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten und Tischreservierungen (ab acht Personen) sind per Mail möglich oder telefonisch unter 07585/2708 oder 07585/1582.

Groove Chanson in der Alten Kirche

Wann: Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr

Wo: Alte Kirche, Rulfingen

Eintritt: Abendkasse 14 Euro, ermäßigt 12 Euro

Als "Groove Chanson" wird in einer Pressemitteilung das beschrieben, was "barthroemer baumgartner" ihrem Publikum präsentieren wollen. Was das en Detail ist? Das hier: "deutschsprachigen Lieder, in denen sich Swing, Jazz, Ragtime, Latin und Pop mit der stimmgewaltigen Stimme der Sängerin Astrid Barth und dem Gitarrenspiel von Philipp Roemer verbinden. Gibt's sicher nicht alle Tag zu hören.

Und dann ist da auch noch der andere Teil der Gruppe: Walter Baumgartner. Er hat sich mit seiner Harp und seiner Stimme ganz und gar dem Blues verschrieben. In dessen Namen ist er schon seit vielen Jahren unterwegs und wurde auch mit dem Swiss Blues Award ausgezeichnet.

Herbst- und Weinfest in Leibertingen

Wann: Samstag, 15. Oktober (ab 19 Uhr), und Sonntag, 16. Oktober

Wo: Turnhalle der Wildensteinschule, Leibertingen

Eintritt: frei/5 Euro am Samstag

Der Musikverein Leibertingen feiert am Wochenende gemeinsam mit seinen Gästen ein Herbst- und Weinfest. Das Festprogramm startet mit einem Tanzabend am Samstag mit der Tanzmusik-Band „Sterntaler-Duo“. Die Musikrichtung erstreckt sich laut Ankündigung von Volks- und Stimmungsmusik, Schlager, Tanzmusik und Oldies hin bis zu aktuellen Hits. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Sonntag sorgen die Musikvereine aus Überlingen am Ried und Oberschmeien für musikalische Unterhaltung. Dazwischen wird aktiven Musikanten und Musikantinnen aus den eigenen Reihen mit Ehrungen gedankt. Als Mittagstisch gibt es eine Schlachtplatte sowie weitere Gerichte. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten.