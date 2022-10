Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Das Wochenende steht vor der Tür und damit – wie immer – die Frage: Wohin mit der ganzen Freizeit, wenn der Haushalt erledigt ist und die Einkäufe gemacht sind? Als kleine Entscheidungshilfe hat sich die Redaktion abermals die Mühe gemacht und die Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Hohenzollerntag

Wann: Sonntag, 9. Oktober

Wo: Schloss Sigmaringen

Eintritt: 8,50 bis 16 Euro

Die Hohenzollern-Orte laden am Sonntag unter dem Motto „gewandet und gerüstet“ zum diesjährigen Hohenzollerntag ein. An diesem Tag stehen Kleidung, Mode und auch Rüstungen der Familie von Hohenzollern über die Jahrhunderte hinweg im Vordergrund.

Ganztägig bietet das Hohenzollernschloss Einzelbesuchern Themenführungen an, welche normalerweise nur im Gruppenprogramm buchbar sind. Die Kammerdiener und Kammerzofen plaudern aus dem Nähkästchen und Familien können bei den interaktiven Kinderführungen gewandet einiges erleben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Eine Anmeldung ist für alle Führungen erforderlich. Informationen zu den angebotenen Führungen sowie Onlinetickets sind hier erhältlich.

Hoffest in Mariaberg

Wann: Sonntag, 9. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Wo: Riedäcker 1, Gammertingen-Mariaberg

Eintritt: kostenlos

Das Hoffest auf der Mariaberger Landwirtschaft findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Das Programm startet um 10 Uhr. Den Abschluss bildet in diesem Jahr um 17 Uhr die Feier der Hubertusmesse mit der Jagdhornbläserkameradschaft Eningen unter Achalm und Bezirksbauernpfarrer und Leiter der Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen, Ekkehard Roßbach.

150 Jahre Feuerwehr Herbertingen

Wann: Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober

Wo: Herbertingen

Eintritt: kostenlos

In diesem Jahr feiert die Einsatzabteilung Herbertingen ihr 150-jähriges Bestehen. Am Samstag werden deshalb Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis und über die Kreisgrenzen hinweg in Herbertingen erwartet. Die Abnahme der Leistungsabzeichen wird in der Ortsmitte beim Viehmarktplatz stattfinden - insgesamt haben sich 25 Gruppen zu den Leistungswettkämpfen angemeldet. Los geht's bereits um 8 Uhr, die Übergabe der Abzeichen findet um 16.30 Uhr statt.

Am Sonntag beginnen die Feierlichkeiten der Herbertinger Feuerwehr mit einem Bürgerempfang um 10.30 Uhr. Im 11.30 Uhr legt die Gemeindemusik Herbertingen los, eine Schauübung ist für 14 Uhr geplant. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz, es gibt neben einem Mittagstisch auch Kaffee und Kuchen. Zudem stellen den ganzen Tag über unterschiedliche Rettungsorganisationen ihr Fahrzeuge vor.

Tag der offenen Tür im Hospiz

Wann: Sonntag, 9. Oktober, von 10 bis 17 Uhr

Wo: Bittelschießer Straße 21, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Nachdem das neu errichtete Hospiz Johannes am Mittwochnachmittag von der Stifterin Sophie Schwörer an Landrätin Stefanie Bürkle und Landrat Günther-Martin Pauli als Vertreter der beiden Landkreise Sigmaringen und Zollernalbkreis übergeben worden ist, steht jetzt ein Tag der offenen Tür an. Beginn ist um 10 Uhr Beginn im „Raum der Stille“ mit einem geistlichen Impuls, musikalisch umrahmt durch die Städtische Musikschule Sigmaringen. Mitarbeiter aus der Pflege und Hauswirtschaft zeigen den Besuchern anschließend die Räumlichkeiten und stehen für Fragen zur Verfügung.

Die Kinderhospizgruppen der beiden Landkreise bietet für die Kinder ein „Mutstein“ malen an und der „Letzte Wünschewagen“ aus Ludwigsburg wird vor Ort sein und seine Arbeit vorstellen. Ensembles der Städtischen Musikschule Sigmaringen werden tagsüber immer mal wieder mit musikalischen Einlagen dem Tag eine besondere Atmosphäre geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Klinikclown, der sich unter die Besucher mischt, vermittelt auf seine Art das Thema Vergänglichkeit, während der Elternbeirat des Kindergartens Fidelis Waffeln anbietet, die Oberministranten von Fidelis die Besucher mit Getränken versorgen und die Narrenzunft Bingen mit dem Grillwagen für eine deftige Mahlzeit sorgt.

Oktoberfest in Pfullendorf

Wann: Samstag, 8. Oktober (ab 17.17 Uhr) und Sonntag, 9. Oktober (ab 11 Uhr)

Wo: Seepark-Zelt Pfullendorf

Eintritt: kostenlos (Sonntag)/9 Euro (Samstag)

O'zapft is jetzt auch bald in Pfullendorf. Wie andere Veranstaltungen ist auch das Oktoberfest in Pfullendorf zurück aus der Coronapause. Am Samstag geht die Gaudi um 17.17 los, ab 18 Uhr spielt die Musikkapelle Eriskirch - bis es um 19 Uhr zum ersten Höhepunkt kommt: dem Fassanstich. Noch mehr Party gibt's dann ab 21 Uhr mit der Blaskapelle Polkacabana.

Der Sonntagmorgen startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Neben einer Kinderecke gibt es auch musikalische Unterhaltung, dafür sorgen Musiker aus Weildorf und Gammertingen.