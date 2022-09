Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Das Wochenende steht vor der Tür und damit – wie immer – die Frage: Wohin mit der ganzen Freizeit, wenn das Auto gewaschen, die Wohnung geputzt und der Einkauf erledigt ist. Ein kleine Entscheidungshilfe hat sich die Redaktion abermals die Mühe gemacht und die Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen. Ob Drachenfest in Leibertingen, Flohmarkt in Bad Saulgau oder „Labyrinth des Grauens“ - man darf getrost von einem bunten Potpourri an Veranstaltungen sprechen.

Das Labyrinth des Grauens

Der Typ mit der Kettensäge und Rotkäppchen dürfen beim „Labyrinth des Grauens“ nicht fehlen. (Foto: Kristina Dirlewanger)

Wann: Ab Freitag, 16. September. Zeitfenster können hier gebucht werden.

Wo: Krauchenwieser Straße 30, Rulfingen

Eintritt: 22,50 Euro

Als wäre ein Maislabyrinth nicht schon spannend genug, wird in Rulfingen noch eine Schippe draufgepackt. Denn dort sind die Märchenfiguren außer Kontrolle und verwandeln das sonst so friedliche Maislabyrinth der Familie Bohner in ein ein „Labyrinth des Grauens“ – und damit auch in ein Exit-Game.

Vernissage zur Ausstellung „Schattenwürfe“ von Josef Alexander Henselmann

Josef Alexander Henselmann zeigt seine Werke in der Alten Schule. (Foto: KuKu)

Wann: Sonntag,18. September, um 11 Uhr

Wo: Alte Schule Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Im Kulturzentrum in der Alten Schule in Sigmaringen findet am kommenden Sonntag die Vernissage zur Ausstellung „Schattenwürfe“ statt. Darin werden Bilder und Werke der aufwühlenden Jetzt-Zeit geschuldeten Schaffensperiode des freischaffenden Bildhauers und Künstlers Josef Alexander Henselmann gezeigt. Die Ausstellung wird danach bis zum 13.November jeweils mittwochs von 14 bis 17 Uhr und samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Alten Schule zu besichtigen sein.

Strohpark in Schwenningen

Wann: 3. September bis 3. Oktober

Wo: bei der Heuberghalle, Schwenningen

Eintritt: kostenlos

Nach einer Zwangspause findet in Schwenningen wieder der Strohpark statt. Im Festzelt gibt’s Musik, draußen Kunstwerke aus Stroh und auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Am Freitag bewirtet Tagtraum mit Fleischküchle mit Kartoffelsalat und Rote vom Bräter im Wecken. Ab 18 Uhr spielen „Die drei Klampfen“.

Tags drauf gibt’s unter anderem Schlachtplatte, ab 18 Uhr eine öffentliche Probe des Musikvereins Schwenningen und ab 21 Uhr spielen die Strohparkmusikanten. Am Sonntag spielen ab 13 Uhr „Holzschlagblech“, der Tennisclub serviert dazu Schweinebraten und Spätzle.

Flohmarkt und Krämermarkt in Bad Saulgau

Wann: Samstag, 17. September von 8 bis 16 Uhr

Wo: Innenstadt Bad Saulgau

Eintritt: kostenlos

Auf dem Flohmarkt erwartet die Besucher laut Mitteilung der Stadt ab morgens an etwa 480 Ständen ein schillerndes Angebot an Kuriositäten, Büchern, Kleidung, Geschirr, Kunst und Krempel. Auch Spielzeugwünsche können in Erfüllung gehen und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Tag der offenen Tür im Seniorenheim

Wann: Samstag, 17. September, von 11 bis 14 Uhr

Wo: Schustergasse 1, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Schon mal schauen, wo man in Zukunft unterkommt? Am Samstag in Sigmaringen kein Problem: Die Stadtverwaltung und engagierte Seniorinnen und Senioren laden alle Interessierten ein zum Tag der offenen Tür in der Schustergasse . Im Mittelpunkt stehen das Kennenlernen der Angebote und der Räumlichkeiten, Geselligkeit und Austausch, schreibt die Stadt in ihrer Pressemiteilung. Gesprächsrunden, Kreativangebote, Bewegungsangebote, musikalische und literarische Angebote werden vorgestellt, die Ansprechpersonen kommen gerne mit allen Interessierten ins Gespräch und beantworten Fragen. Für Kaffee und eine kleine Verpflegung ist gesorgt.

Drachenfest

2019 wurden in Leibertingen mehr als 100 Drachenflieger erwartet. (Foto: Fluggemeinschaft Leibertingen)

Wann: Samstag, 17. September (10 bis 22 Uhr) und Sonntag, 18. September (10 bis 18 Uhr)

Wo: Flugplatz Leibertingen

Eintritt: kostenlos

Der Wind bläst einem um die Ohren, es gibt was zu essen und zu trinken – und vielen außergewöhnlich Flugobjekte sind unterwegs. Genau das erwartet die Besucher des Drachenfests auf dem Leibertinger Flugplatz, dort lassen Profis und Privatleute ihre Drachen in die Luft steigen. Ab 12 Uhr steigen am Samstag die Drachen in die Lüfte, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Man kann – und darf – sich aber auch selbst beteiligen und seinen Drachen mitbringen.