Die Stelle wird sofort ausgeschrieben

Dr. Joachim Herrmann wird Geschäftsführer des Sparkassenverbands Baden-Württemberg. Seine neue Stelle tritt er, sobald seine bisherige Stelle wieder besetzt ist, jedoch spätestens im Juli 2010 an.

Der Verwaltungsrat hat bereits getagt und die Weichen für eine Nachfolge gestellt - die Stelle soll noch in dieser Woche ausgeschrieben werden. Nach Aussage des Vorsitzenden des Verwaltungsrates Gaerte soll der Nachfolger bereits im Februar feststehen und sein Amt baldmöglichst antreten. Die Überraschung war gestern perfekt, als der Wechsel bekannt wurde. In seinem künftigen Amt als Verbandsgeschäftsführer ist Dr. Joachim Herrmann der hauptamtliche Vertreter des Sparkassenpräsidenten Peter Schneider. Ihm obliegt die Führung des Verbands in Fragen von Markt und Betrieb, Aus- und Weiterbildung innerhalb der Sparkassen-Organisation und Controlling.