Die Stadtwerke haben einen neuen Geschäftsführer

Markus Seeger wird neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Sigmaringen. Wie die Stadtwerke am Dienstag mitteilen, unterzeichnete Seeger nach Weihnachten seinen Arbeitsvertrag im Sigmaringer Rathaus.

Mit Markus Seeger haben die Stadtwerke Sigmaringen einen erfahrenen Geschäftsführer gewonnen. Der neue Mann an der Spitze ist seit vielen Jahren in der Energiebranche tätig. Zuletzt war der studierte Wirtschaftsinformatiker als Geschäftsbereichsleiter und Prokurist bei der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG in Friedrichshafen beschäftigt. Bis zur Fusion der Stadtwerke Überlingen und der Technischen Werke Friedrichshafen im Oktober 2012 hatte der 46-jährige Ostracher bei den Technischen Werken Friedrichshafen verschiedene Führungspositionen inne. Auch in Sigmaringen hat sich Seeger schon einen Namen gemacht. Er begleitete die Stadtwerke Sigmaringen bereits in mehreren gemeinsamen Projekten, wie zum Beispiel der Optimierung der energiewirtschaftlichen Prozesse, der Digitalisierung, sowie zuletzt der strategischen Neuausrichtung des IT Betriebs.

Die Neubesetzung wurde erforderlich, nachdem der bisherige Geschäftsführer Bernt Aßfalg die Stadtwerke nach fast 28 Jahren aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Mehr als 50 Bewerber aus ganz Deutschland hatten auf die Stellenausschreibung reagiert. Es folgte ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Bei der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Anfang Dezember setzte sich Seeger in der finalen Auswahl gegen zwei Mitbewerber durch.

„Letztlich überzeugte uns, dass Seeger neben seiner ausgezeichneten Qualifikation und Branchenkenntnis die Region und damit die Menschen kennt und zudem genaue Vorstellungen hat, in welche Richtung er die Stadtwerke in den kommenden Jahren steuern möchte“, erklärt Bürgermeister Marcus Ehm als Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Markus Seeger wird seine neue Tätigkeit als Geschäftsführer voraussichtlich zum 1. April 2021 aufnehmen.