Die Stadtwerke fördern ihre Kunden

Die Stadtwerke Sigmaringen knüpfen auch im Jahr 2020 an ihre bewährten Förderprogramme an und unterstützen umweltfreundliche und energieschonende Anschaffungen ihrer Kunden, das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. 2020 stehen dafür insgesamt 56 000 Euro zur Verfügung. Neu hinzugekommen ist die Förderung für sogenannte Wallboxen, elektrische Wandladestationen für E-Autos, sowie die Förderung von Lastenfahrrädern.

Aufgrund reger Nachfrage sind die bekannten Förderprogramme wie „Erdgas Plus“ (Erdgasheizungen), „Thermische Solaranlagen“, „Energiesparende Haushaltsgeräte“, „E-Mobilität“ und „Effizient Heizen“ wieder im Programm. Besonders stark wurde die Förderung für energiesparende Haushaltsgeräte nachgefragt. Dieses Programm existiert bereits seit Mai 2000 und fördert mit einem Einmalbetrag von 50 Euro in bar oder 11 Stück Umweltfünfer für den Stadtbus im Gesamtwert von 69,30 Euro die Anschaffung energiesparender Haushaltsgeräte. Das Fördervolumen hierfür beträgt wie im letzten Jahr 30 000 Euro. Damit werden neben Gefriergeräten, Kühlschränken und Waschmaschinen auch energieeffiziente Wäschetrockner und Geschirrspülmaschinen gefördert.

Im Bereich der E-Mobilität rechnen die Stadtwerke mit einer steigenden Nachfrage. Denn die Elektromobilität ist im Zeichen von Ökologie und Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema, heißt es in der Mitteilung. So wird das Förderprogramm 2020 mit einem Volumen von 10 000 Euro fortgeführt. Dabei sind auch Plug-In-Hybride, Autos mit Verbrennungs- und E-Antrieb, mit einer rein elektrischen Reichweite von mindestens 40 Kilometer förderfähig.

Umweltfünfer oder Geld

Der Fördersatz eines E-Autos bleibt mit 150 Euro und der eines E-Rollers mit 75 Euro auf dem Vorjahresniveau. Bei der Förderung eines E-Fahrrads kann zwischen 50 Euro oder 11 Stück Umweltfünfer für den Stadtbus im Wert von 69,30 Euro gewählt werden. Neu ist die Förderung von E-Lastenfahrrädern in Höhe von 100 Euro pro Fahrrad. Diese sind besonders geeignet, Autofahrten zu ersetzen und damit CO2 zu vermeiden.

Um die Elektromobilität für Bürger erschwinglich zu gestalten, werden dieses Jahr erstmals sogenannte Wallboxen, elektrische Wandladestationen für Elektroautos, gefördert.

„Die vergleichsweise einfache Installation und die weiten Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich sowie im geschützten Außenbereich, beispielsweise in einem Carport, machen den Ladevorgang für den Besitzer eines E-Autos komfortabel“ erklärt Manfred Henselmann, Vertriebsleiter der Stadtwerke Sigmaringen. Die Förderung beträgt 100 Euro pro installierter Wallbox, beziehungsweise 200 Euro für intelligente Wallboxen. Voraussetzung ist die Installation durch einen ze0rtifizierten Elektriker.

Zur weiteren Stärkung der alternativen Energien wird ebenfalls eine Förderung für Photovoltaik-Batteriespeicher angeboten. Die Förderung beträgt 250 Euro pro Wohngebäude bei einer Speicherkapazität von drei bis 15 Kilowattstunden. Im vergangenen Jahr haben sieben Bürger das Förderprogramm zum Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWärmeG) genutzt. Bauherren müssen demnach beim Austausch ihrer Heizungsanlage einen Anteil von 15 Prozent erneuerbarer Energien nachweisen. Die Stadtwerke Sigmaringen bieten ihren Kunden hiermit eine kostengünstige Möglichkeit, das EWärmeG zu erfüllen. Der Kunde benötigt lediglich den „SIG erdgas natur 10“ - Tarif der Stadtwerke und einen Sanierungsfahrplan, welcher von einem Energieberater erstellt wird. Das Förderprogramm wird 2020 mit einer Gesamtsumme von 1500 Euro fortgeführt.

Im Rahmen des Förderprogramms „Neuer Erdenbürger“ haben die Stadtwerke 83 jungen Eltern zu ihrem Nachwuchs gratuliert. Sie bekommen für ihr neugeborenes Kind einen Bonus für Strom aus Wasserkraft in Höhe von 15 Euro. Die Förderung gibt es auch in diesem Jahr.

Vorteile der gibt es zudem bei der Erdgas-Tankkarte. Privatpersonen erhalten beim Bezug der Erdgas-Tankkarte der Stadtwerke Sigmaringen einen zeitlich unbegrenzten Rabatt von zwei Prozent auf den Tankstellenpreis. Gewerbekunden erhalten drei Prozent. Bei Anbringen eines Werbeträgers oder den Kauf eines Erdgas-Fahrzeugs bei einem Kooperationspartner erhalten Kunden außerdem eine Tankfreimenge von jeweils 50 Kilogramm Erdgas.